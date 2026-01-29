Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y va por un récord histórico: ya dejó atrás a Ayrton Senna

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 en un regreso muy esperado en México y que se extiende a fanáticos de todo el mundo del piloto nacido en Guadalajara. Su polémica salida de Red Bull ya quedó en la historia y ahora tiene la oportunidad de demostrar que la Máxima es su lugar en el mundo.
El retorno del mexicano se produce en un contexto muy especial porque pondrá en valor su importancia en el automovilismo latinoamericano y, si logra una performance aceptable, romperá un récord de Rubens Barrichello, el piloto brasileño que compitió mano a mano con Michael Schumacher.
Checo Pérez ya comenzó sus test en la Fórmula 1
El lunes pasado el piloto oriundo de México tuvo sus primeras pruebas en la Fórmula 1 frente a otros autos en pista en un día muy especial porque, más allá de lo profesional, ese día (26 de enero) Checo Pérez cumplió 36 años.
Los test de pretemporada se están realizando en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde por la mañana Valtteri Bottas completó 33 vueltas con un tiempo de 1:24.651. Por la tarde, Checo Pérez salió a pista y marcó 1:25.974, en lo que significó su regreso al circuito y ya con rivales en ella, ya que hasta el momento solo había participado en sesiones privadas en Silverstone.
Tras la experiencia, declaró: "Hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, queremos que los problemas lleguen ahora".
Su regreso oficial a la Fórmula 1 será el viernes 6 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, que finalizará con la competencia del domingo 8.
Checo Pérez va por un récord histórico en la Fórmula 1
Ahora Checo Pérez, representando a Cadillac, va tras un récord que lo dejará en la cima de la historia de los pilotos latinoamericanos en la Fórmula 1 porque podrá superar la cantidad de vueltas que realizó el brasileño Rubens Barrichello.
Barrichello es todo un símbolo de la Fórmula 1 aunque nunca logró obtener un campeonato entró en la historia de Brasil y de la Máxima al quedar como subcampeón del mundo en 2002 y 2004 en Ferrari, detrás de Michael Schumacher.
Además, las estadísticas indican que logró 11 victorias, 68 podios y 14 pole positions, mientras que completó 16.631 vueltas, convirtiéndose en el piloto con más giros realizados entre los latinoamericanos.
Checo Pérez lleva 15.489 vueltas y está a 1.142 giros de Barrichello, cifra que podría alcanzar en la temporada 2026 logrando la cima de un ranking histórico de la Fórmula 1.
Así está el ranking de los pilotos latinoamericanos con más vueltas en la Fórmula 1