La salud de Michael Schumacher: revelan detalles de la intimidad del ex campeón de Fórmula 1

El propio Todt, alejado de la Fórmula 1, se excusó más de una vez de responder preguntas sobre la salud de Schumi y reconoció que ese hermetismo es una decisión de la familia.

Michael Schumacher, entre Mallorca y Suiza

Acompañado de sus familiares y de especialistas que lo asisten en un costoso tratamiento, Michael Schumacher, no asistió al casamiento de su hija en 2024 y pasa sus días entre su residencia de Mallorca, España, valuada en 35 millones de euros y otra en Gland, en Suiza.

Aunque no se sabe mucho sobre cuál es la condición de quien fuera 7 veces campeón del mundo, y muchos ponen en duda su nivel de conciencia y sus posibilidades de comunicarse, las noticias tuvieron mucha repercusión entre los seguidores de Schumacher alrededor del mundo.