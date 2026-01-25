La salud de Michael Schumacher: revelan detalles de la intimidad del ex campeón de Fórmula 1

Aunque su familia conserva un fuerte hermetismo, el Dailymail de Inglaterra reveló detalles sobre el estado de salud y la intimidad de Michael Schumacher, ex campeón de Fórmula 1.
El Dailymail de Inglaterra reveló detalles sobre el estado de salud y la intimidad de Michael Schumacher.
Aunque su familia conserva un fuerte hermetismo, el Dailymail de Inglaterra reveló detalles sobre el estado de salud y la intimidad de Michael Schumacher, ex campeón de Fórmula 1.
El ex piloto sufrió un grave accidente esquiando durante sus vacaciones de invierno en los alpes franceses en diciembre del 2013, tuvo severas lesiones cerebrales y una larga internación, pero desde ese momento las noticias sobre su evolución han sido escasas.
Según la publicación Schumacher no puede caminar, pero no está postrado en una cama sino que puede trasladarse en una silla de ruedas dentro de su casa, con asistencia permanente, y hasta vio algunas carreras de Fórmula 1 junto a Jean Todt, ex director del equipo Ferrari, y una de las pocas personas que lo ha visitado habitualmente en los últimos 12 años.
El propio Todt, alejado de la Fórmula 1, se excusó más de una vez de responder preguntas sobre la salud de Schumi y reconoció que ese hermetismo es una decisión de la familia.
Acompañado de sus familiares y de especialistas que lo asisten en un costoso tratamiento, Michael Schumacher, no asistió al casamiento de su hija en 2024 y pasa sus días entre su residencia de Mallorca, España, valuada en 35 millones de euros y otra en Gland, en Suiza.
Aunque no se sabe mucho sobre cuál es la condición de quien fuera 7 veces campeón del mundo, y muchos ponen en duda su nivel de conciencia y sus posibilidades de comunicarse, las noticias tuvieron mucha repercusión entre los seguidores de Schumacher alrededor del mundo.