Estudiantes le ganó 2 a 1 a Boca en un partido picante tras el pase de Ascacíbar

Con Santiago Ascacíbar en la tribuna Estudiantes de La Plata venció 2 a 1 a Boca Juniors en el Estadio UNO, por fecha 2 del Torneo Apertura.
En un partido lleno de morbo Estudiantes de La Plata venció a a Boca Juniors por la segunda fecha del Torneo Apertura
Con Santiago Ascacíbar en la tribuna Estudiantes de La Plata venció 2 a 1 a Boca Juniors en el Estadio UNO, por fecha 2 del Torneo Apertura.
Los goles del local lo marcaron a los 27' Santiago Núñez y a los 38' Leandro González Pirez, mientras que el descuento de Boca lo hizo Exequiel Zeballos a los 35' del complemento.
Con pasillo previo a los campeones del año pasado, el encuentro tuvo un comienzo intenso y la novedad en Boca fue la presencia de Kevin Zenón y el juvenil Iker Zufiaurre como titulares.
La primera jugada de cierto peligro fue un disparo desde afuera del área de Piovi que exigió a Marchesín. Acto seguido, en el córner, Santiago Núñez marcó el 1 a 0.
A los 35' pudo haber llegado el 2 a 0 para el dueño de casa, pero Guido Carrillo no pudo definir con precisión ante la salida de Marchesín quien minutos más tarde le tapó un mano a mano clarísimo a Meza. Sin embargo, otra vez desde el córner, llegó el segundo tanto y lo hizo Leandro González Pirez, el otro central.
Marchesín cometió un error, pero de inmediato evitó el tercero en el comienzo del segundo tiempo cuando Ander Herrera ya había ingresado en el mediocampo de Boca.
Más tarde, Ayrton Costa cruzó a Pérez en el área y el árbitro cobró penal, pero tras consultar al VAR sancionó una mano previa e invalidó la jugada.
Con los dos equipos sintiendo el desgaste, Boca fue a buscar el descuento con más empuje que fútbol y el Changuito Zeballos convirtió en el primer remate al arco de su equipo en toda la noche.
Estudiantes sintió el golpe y Boca aumentó la presión al verse cerca del empate. Paredes manejó más la pelota y Úbeda hizo ingresar a los juveniles Gelini y Aranda buscando más frescura.
Carrillo tuvo otra chance de gol, pero en el final el equipo visitante tuvo más resto y encerró en el área a su rival, pero no fue suficiente para conseguir la igualdad.
En su debut el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez empató 1 a 1 en condición de visitante frente a Independiente de Avellaneda, mientras que los de Claudio Úbeda vencieron 1 a 0 al Deportivo Riestra en La Bombonera.
En torno al partido se presentó la polémica del traspaso a Boca de Santiago Ascacíbar, quien viene de conseguir el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025 con Estudiantes de La Plata.
Pese a que no fue convocado por el técnico del conjunto de La Ribera, el futbolista igual llegó al estadio junto a sus nuevos compañeros.