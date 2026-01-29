Estudiantes le ganó 2 a 1 a Boca en un partido picante tras el pase de Ascacíbar

La primera jugada de cierto peligro fue un disparo desde afuera del área de Piovi que exigió a Marchesín. Acto seguido, en el córner, Santiago Núñez marcó el 1 a 0.

¡¡¡LABORATORIO PINCHARRATA!!! Pelota parada preparada y gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes contra Boca en UNO por el #TorneoApertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A los 35' pudo haber llegado el 2 a 0 para el dueño de casa, pero Guido Carrillo no pudo definir con precisión ante la salida de Marchesín quien minutos más tarde le tapó un mano a mano clarísimo a Meza. Sin embargo, otra vez desde el córner, llegó el segundo tanto y lo hizo Leandro González Pirez, el otro central.

¡¡¡JUSTO VOS, LEANDRO!!! OTRA VEZ LA PELOTA PARADA DE ESTUDIANTES Y GONZÁLEZ PIREZ PUSO EL 2-0 DE ESTUDIANTES CONTRA BOCA EN UNO POR EL #TORNEOAPERTURA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Marchesín cometió un error, pero de inmediato evitó el tercero en el comienzo del segundo tiempo cuando Ander Herrera ya había ingresado en el mediocampo de Boca.

Más tarde, Ayrton Costa cruzó a Pérez en el área y el árbitro cobró penal, pero tras consultar al VAR sancionó una mano previa e invalidó la jugada.

POR ESTA MANO PREVIA FUE ANULADO EL PENAL A FAVOR DE ESTUDIANTES ANTE BOCA: ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Con los dos equipos sintiendo el desgaste, Boca fue a buscar el descuento con más empuje que fútbol y el Changuito Zeballos convirtió en el primer remate al arco de su equipo en toda la noche.

EL 7 BRAVO: APARECIÓ EL CHANGUITO ZEBALLOS PARA MARCAR EL 1-2 DE BOCA A ESTUDIANTES EN UNO EN EL #TORNEOAPERTURA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Estudiantes sintió el golpe y Boca aumentó la presión al verse cerca del empate. Paredes manejó más la pelota y Úbeda hizo ingresar a los juveniles Gelini y Aranda buscando más frescura.

Carrillo tuvo otra chance de gol, pero en el final el equipo visitante tuvo más resto y encerró en el área a su rival, pero no fue suficiente para conseguir la igualdad.

En su debut el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez empató 1 a 1 en condición de visitante frente a Independiente de Avellaneda, mientras que los de Claudio Úbeda vencieron 1 a 0 al Deportivo Riestra en La Bombonera.

Santiago Ascacíbar dijo presente en UNO

En torno al partido se presentó la polémica del traspaso a Boca de Santiago Ascacíbar, quien viene de conseguir el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025 con Estudiantes de La Plata.

Pese a que no fue convocado por el técnico del conjunto de La Ribera, el futbolista igual llegó al estadio junto a sus nuevos compañeros.