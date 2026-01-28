Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
"Judas": el hostil recibimiento de los hinchas de Estudiantes a Ascacíbar tras su reciente pase a Boca

En medio del clima tenso por su pase a Boca, Santiago Ascacíbar dijo presente en cancha de Estudiantes. Los hinchas mostraron su descontento tras su partida

Fabián Salamone
Santiago Ascacíbar dijo presente en el partido entre Estudiantes y Boca.

El fútbol argentino no da respiro y ya en la segunda fecha del torneo Apertura dejó una de las imágenes más fuertes del año. En la previa del duelo entre Estudiantes de La Plata y Boca, el foco no estuvo en el verde césped, sino en la figura de Santiago Ascacíbar, quien hasta hace días era referente del Pincha y hoy es refuerzo del Xeneize.

Si bien se especuló sobre cómo lo recibiría la gente del Pincha en UNO, quedó más que claro el descontento de los hinchas con quien supo portar el brazalete de capitán del campeón Anual y del Clausura en la temporada 2025.

La imagen que un hincha de Estudiantes mostró contra Ascacíbar, en la previa del partido ante Boca.

De ídolo a "Judas" y "Traidor"

La herida por el pase del mediocampista a Boca está lejos de cerrar. Apenas el plantel de Claudio Úbeda pisó las instalaciones de Estudiantes, el ambiente se caldeó. A pesar de su exitosa trayectoria en el club, una gran parte de los hinchas presentes no perdonaron su salida y entonaron el cántico: “El que no salta, es un traidor”.

La hostilidad marcó el termómetro de una transferencia que sacudió el mercado de pases este martes, cuando el Ruso fue presentado oficialmente con la azul y oro. Pese a ello, el mediocampista (que se especuló que no viajara con sus nuevos compañeros) , viajó a La Plata.

Aunque cuenta con un palco en el Jorge Luis Hirschi, Santiago Ascacíbar estuvo con la delegación de Boca. En la transmisión oficial se lo vio tomando mates junto a Miguel Merentiel, Milton Giménez y el resto de los futbolistas que no concentraron para este duelo.

