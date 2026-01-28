"Judas": el hostil recibimiento de los hinchas de Estudiantes a Ascacíbar tras su reciente pase a Boca

Si bien se especuló sobre cómo lo recibiría la gente del Pincha en UNO, quedó más que claro el descontento de los hinchas con quien supo portar el brazalete de capitán del campeón Anual y del Clausura en la temporada 2025.

Santiago Ascacibar judas La imagen que un hincha de Estudiantes mostró contra Ascacíbar, en la previa del partido ante Boca.

De ídolo a "Judas" y "Traidor"

La herida por el pase del mediocampista a Boca está lejos de cerrar. Apenas el plantel de Claudio Úbeda pisó las instalaciones de Estudiantes, el ambiente se caldeó. A pesar de su exitosa trayectoria en el club, una gran parte de los hinchas presentes no perdonaron su salida y entonaron el cántico: “El que no salta, es un traidor”.