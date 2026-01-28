"Judas": el hostil recibimiento de los hinchas de Estudiantes a Ascacíbar tras su reciente pase a Boca

La hostilidad marcó el termómetro de una transferencia que sacudió el mercado de pases este martes, cuando el Ruso fue presentado oficialmente con la azul y oro. Pese a ello, el mediocampista (que se especuló que no viajara con sus nuevos compañeros) , viajó a La Plata.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016682241129062832&partner=&hide_thread=false
Aunque cuenta con un palco en el Jorge Luis Hirschi, Santiago Ascacíbar estuvo con la delegación de Boca. En la transmisión oficial se lo vio tomando mates junto a Miguel Merentiel, Milton Giménez y el resto de los futbolistas que no concentraron para este duelo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016681504689033403&partner=&hide_thread=false