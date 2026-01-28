¡Patadón y roja! La tremenda falta por la que River quedó con un hombre más en el Monumental

Transcurrían apenas 10 minutos de partido en el estadio Monumental cuando Manuel Panaro cometió una fuerte infracción sobre Fausto Vera. El 7 de Gimnasia y Esgrima de La Plata dejó la plancha e impactó contra el tobillo del futbolista de River.
En el Monumental, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el amanecer del encuentro, el Lobo se quedó con uno menos por la expulsión de Manuel Panaro
Transcurrían apenas 10 minutos de partido en el estadio Monumental cuando Manuel Panaro cometió una fuerte infracción sobre Fausto Vera. El 7 de Gimnasia y Esgrima de La Plata dejó la plancha e impactó contra el tobillo del futbolista de River.
Pablo Dóvalo, tras la revisión en el VAR, tomó la decisión de mostrarle al atacante del Lobo la tarjeta roja. "Después de una revisión en campo, observo que el jugador número 7 comete una infracción con fuerza excesiva. Decisión final: tarjeta roja", anunció el juez por los altoparlantes del estadio.