¡Patadón y roja! La tremenda falta por la que River quedó con un hombre más en el Monumental

Pablo Dóvalo, tras la revisión en el VAR, tomó la decisión de mostrarle al atacante del Lobo la tarjeta roja. "Después de una revisión en campo, observo que el jugador número 7 comete una infracción con fuerza excesiva. Decisión final: tarjeta roja", anunció el juez por los altoparlantes del estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016651088997347475&partner=&hide_thread=false EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA



El delantero dejó con diez al Lobo en cancha de River#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yU6wnu4DlR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026