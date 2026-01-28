El ex Independiente Rivadavia que fue desvinculado de una causa por abuso sexual infantil

Cristian Tarragona, ex jugador de Independiente Rivadavia y actualmente en Unión de Santa Fe, quedó desvinculado de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.
Cristian Tarragona, ex Independiente Rivadavia y actualmente en Unión de Santa Fe, quedó desvinculado de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.
Cristian Tarragona, ex jugador de Independiente Rivadavia y actualmente en Unión de Santa Fe, quedó desvinculado de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.
A tres meses del allanamiento de su domicilio, el club santafesino confirmó a través de un comunicado que el delantero y su familia quedaron afuera de la una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”.
"En relación con el procedimiento informado oportunamente vinculado al domicilio de Cristian Tarragona, el Club Atlético Unión comunica que el jugador ha quedado formalmente desvinculado de la investigación en cuestión", indicó la publicación.
"Desde el inicio del proceso, tanto el futbolista como su grupo familiar se pusieron a total disposición del Ministerio Público de la Acusación, colaborando activamente con la investigación y facilitando el acceso a los dispositivos electrónicos requeridos", resaltó el club.
"Producto de dicha colaboración, la Fiscalía pudo verificar rápidamente su contenido, no encontrando elemento alguno que lo vincule con los hechos investigados, motivo por el cual el jugador quedó excluido de la causa, quedando a salvo su buen nombre y honor", agregó.
Para terminar Unión ratificó "la claridad, responsabilidad y transparencia con la que actuó desde el primer momento, y resalta la actitud del jugador, quien siempre colaboró con las autoridades y continuó cumpliendo con normalidad sus obligaciones profesionales".
Cristian Tarragona, nacido en Santa Fe, tiene una larga trayectoria que incluye un paso por Independiente Rivadavia (13 goles en 36 encuentros entre 2016 y 2017) y por clubes como Vélez, Gimnasia La Plata, Talleres y San Lorenzo, entre otros.
El futbolista tiene 34 años y en Unión acumula 20 partidos con 5 goles y un par de asistencias.