Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen agendadas las primeras fechas de la Primera Nacional

El debut del Tomba será finalmente el viernes 13 de febrero a las 21.30 frente a Ciudad Bolívar, en el Feliciano Gambarte, mientras que la presentación del Cruzado fue programada para el sábado 14 a las 18 frente a Agropecuario, en Carlos Casares.

La agenda de Godoy Cruz indica para el domingo 22 a las 17 la visita a Defensores de Belgrano y el debut de local del Deportivo Maipú será el mismo domingo 22 , pero a las 20 frente a Atlético de Rafaela.