Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen agendadas las primeras fechas de la Primera Nacional

Godoy Cruz y Deportivo Maipú tienen confirmados días y horarios para las primeras tres fechas del torneo de la Primera Nacional.

Por UNO
Godoy Cruz y Deportivo Maipú preparan el 2026.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú preparan el 2026.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú continúan sus respectivas pretemporadas y tienen confirmados días y horarios para las primeras tres fechas del torneo de la Primera Nacional.

El debut del Tomba será finalmente el viernes 13 de febrero a las 21.30 frente a Ciudad Bolívar, en el Feliciano Gambarte, mientras que la presentación del Cruzado fue programada para el sábado 14 a las 18 frente a Agropecuario, en Carlos Casares.

godoy cruz 1

La agenda de Godoy Cruz indica para el domingo 22 a las 17 la visita a Defensores de Belgrano y el debut de local del Deportivo Maipú será el mismo domingo 22 , pero a las 20 frente a Atlético de Rafaela.

deportivo maipu amistoso gimnasia

Finalmente, el domingo 1 de marzo el Expreso volverá al Gambarte para recibir a las 17 a Deportivo Madryn, mientras que Maipú jugará ese día en Tucumán ante San Martín desde las 19.

La agenda de los mendocinos para el arranque de la Primera Nacional

  • Viernes 13/2 a las 21.30 Godoy Cruz vs. Ciudad Bolívar
  • Sábado 14/2 a las 18 Agropecuario vs. Deportivo Maipú
  • Domingo 22/2 a las 17 Godoy Cruz vs. Defensores de Belgrano
  • Domingo 22/2 a las 20 Deportivo Maipú vs. Atlético de Rafaela
  • Domingo 1/3 a las 17 Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn
  • Domingo 1/3 a las 19 San Martín de Tucumán vs. Deportivo Maipú

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas