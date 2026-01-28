La regla del 5-3-1 que simplifica la vida de muchas personas

5 tareas simples al día : cosas operativas que se resuelven rápido (pagar una factura, un llamado breve, ordenar un rincón de la casa).

3 objetivos semanales : temas que de verdad mueven la aguja y requieren más foco (limpieza de un espacio hogareño, preparación de una clase o exposición, cambio de aceite del auto).

1 gran prioridad al mes: un proyecto importante, personal o laboral, que sea el norte de tus últimos 30 días (ahorrar determinada cantidad de dinero, un viaje de fin de semana, la compra de un bien de alto valor).

Por supuesto, cada persona tiene tareas y prioridades diferentes que debe ordenar con respecto a su tiempo y relevancia. Mientras que algunos realizan ejercicio con regularidad tres veces por semana con mucha naturalidad, otros deben proponerse hacerlo para lograrlo.

El verdadero beneficio de la regla 5-3-1: menos culpa

Lo más positivo de este enfoque no es cuánto tachás de la lista, sino el alivio mental que genera. Al decidir de antemano qué es lo importante, dejás de ver todo como una urgencia. Ese "margen de error" que recuperás es el que te permite, finalmente, ir a tomar un café con un amigo o simplemente tirarte en el sillón sin sentir que le debés algo al mundo.

No necesitás que sea lunes para arrancar. Probá una semana, fijate qué metas son realistas y ajustá sobre la marcha. Al final, se trata de que el tiempo trabaje para vos y no al revés.