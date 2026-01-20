Estados Unidos enfrenta el uso excesivo de redes sociales con influencers que invitan a cerrar la app

Redes sociales y salud mental: la alerta desde adentro

Los llamados influencers anti-doomscrolling forman parte de una tendencia creciente. Algunos adoptan un tono directo, otros más amable, pero todos comparten el mismo objetivo: interrumpir el uso automático de las plataformas. La paradoja es evidente: para ser escuchados, deben estar dentro del mismo ecosistema que cuestionan.

Investigadores como Ian A. Anderson, del Instituto Tecnológico de California, consideran que esta estrategia puede funcionar como una intervención temprana, aunque su efectividad depende del nivel de atención del usuario.

Tiempo en pantalla: ¿adicción real o percepción exagerada?

El debate sobre si existe una verdadera adicción a las redes sociales sigue abierto. Estudios recientes indican que muchas personas se perciben como adictas sin presentar síntomas clínicos. Sin embargo, esa percepción puede afectar negativamente la capacidad de regular el uso y aumentar la culpa.

Especialistas coinciden en que pequeños cambios, como mover las apps, silenciar notificaciones o no usar el celular en la habitación, pueden marcar una diferencia significativa. Reducir el tiempo en redes no implica eliminarlas, sino aprender a usarlas con mayor conciencia y equilibrio.