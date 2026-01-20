Pasar minutos, o incluso horas, deslizando contenido en redes sociales se volvió una rutina diaria para millones de personas. Frente a este hábito cada vez más automático, comenzaron a surgir creadores digitales que buscan cortar el ciclo del scroll infinito con un mensaje simple pero disruptivo: “cerrá la app”.
Estados Unidos enfrenta el uso excesivo de redes sociales con influencers que invitan a cerrar la app
Creadores digitales irrumpen en los feeds para frenar el scroll infinito y alertar sobre el impacto del tiempo en redes sociales en la salud mental
Una de ellas es Olivia Yokubonis, conocida en redes como Olivia Unplugged. Sus videos aparecen de manera inesperada en medio del feed para recordar cuánto tiempo real pasó el usuario mirando la pantalla. El mensaje, respaldado por estudios científicos, apunta a generar conciencia sobre el tiempo en pantalla y su impacto en la salud mental.
Según el investigador Ofir Turel, de la Universidad de Melbourne, la mayoría de las personas subestima el tiempo que pasa en redes sociales. Sus estudios muestran que, al conocer sus datos reales de uso, muchos usuarios reducen voluntariamente su consumo digital, informa AP News.
Redes sociales y salud mental: la alerta desde adentro
Los llamados influencers anti-doomscrolling forman parte de una tendencia creciente. Algunos adoptan un tono directo, otros más amable, pero todos comparten el mismo objetivo: interrumpir el uso automático de las plataformas. La paradoja es evidente: para ser escuchados, deben estar dentro del mismo ecosistema que cuestionan.
Investigadores como Ian A. Anderson, del Instituto Tecnológico de California, consideran que esta estrategia puede funcionar como una intervención temprana, aunque su efectividad depende del nivel de atención del usuario.
Tiempo en pantalla: ¿adicción real o percepción exagerada?
El debate sobre si existe una verdadera adicción a las redes sociales sigue abierto. Estudios recientes indican que muchas personas se perciben como adictas sin presentar síntomas clínicos. Sin embargo, esa percepción puede afectar negativamente la capacidad de regular el uso y aumentar la culpa.
Especialistas coinciden en que pequeños cambios, como mover las apps, silenciar notificaciones o no usar el celular en la habitación, pueden marcar una diferencia significativa. Reducir el tiempo en redes no implica eliminarlas, sino aprender a usarlas con mayor conciencia y equilibrio.
Fuente: AP News.