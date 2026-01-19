La psicología identifica tres factores que alimentan la tristeza y afectan la salud mental

Quejas constantes

La queja permanente actúa como un drenaje de energía. Desde la psicología, se explica que enfocarse de manera sistemática en lo negativo refuerza estados de tristeza y frustración, incluso cuando las circunstancias no son objetivamente graves.

Caos interior

El exceso de estímulos, responsabilidades y preocupaciones genera un ruido mental constante. Este caos interior, alimentado por el estrés cotidiano, bloquea la claridad emocional y favorece el agotamiento psicológico.

Miedo sostenido

El miedo es una emoción adaptativa, pero cuando se prolonga en el tiempo se transforma en un sentimiento paralizante. El temor al fracaso y, especialmente, al juicio ajeno, es uno de los principales factores que deterioran la salud mental.

tristeza de domingo El problema no está tanto en el calendario como en ciertos patrones mentales que se repiten a diario y que terminan erosionando la energía emocional. Crédito: Freepik.

Psicología aplicada: cómo reducir la tristeza

Para contrarrestar estos factores, Pascual propone tres pilares psicológicos que ayudan a recuperar el equilibrio emocional:

Aceptación : dejar de luchar contra la realidad tal como es para liberar energía mental.

: dejar de luchar contra la realidad tal como es para liberar energía mental. Atención : entrenar la presencia en el aquí y ahora para reducir la rumiación.

: entrenar la presencia en el aquí y ahora para reducir la rumiación. Acción: avanzar con coherencia hacia objetivos alineados con los valores personales.

Desde la psicología, estas prácticas no buscan eliminar los problemas, sino cambiar la relación que se tiene con ellos. Siempre es importante consultar con un especialista en salud mental.

Salud mental más allá del Blue Monday

El enfoque psicológico coincide en que la tristeza no aparece de un día para otro, ni se resuelve con fórmulas mágicas. Cuidar la salud mental implica observar hábitos, pensamientos y emociones de forma sostenida, más allá de fechas simbólicas.

Cuidar la salud mental empieza por reconocer qué factores influyen en nuestras emociones. La psicología ofrece herramientas concretas para reducir la tristeza y recuperar el entusiasmo día a día.

Fuente: EFE Salud.