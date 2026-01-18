¿Lo que comes puede influir en tu salud mental? La dieta que ayuda a prevenir la depresión

En contraste, los patrones alimentarios ricos en productos ultraprocesados y proinflamatorios se asocian a un mayor riesgo. Investigaciones realizadas en distintos países coinciden en que una mejor calidad de dieta va de la mano de una mejor salud mental, incluso tras ajustar factores como el ejercicio, el nivel educativo o los ingresos.

dieta depresión salud mental efe (2) Los productos ultraprocesados y proinflamatorios se asocian a un mayor riesgo en enfermedades como la depresión. Crédito: EFE.

Los beneficios de la dieta como complemento del tratamiento antidepresivo aún cuentan con menos evidencia, pero los primeros ensayos clínicos arrojan resultados prometedores.

Si sentís que tu salud mental se ve afectada, consultar con profesionales es clave. La prevención empieza también en los hábitos cotidianos.

Por qué la dieta mediterránea es una gran aliada

La dieta mediterránea —rica en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva— tiene un potente efecto antiinflamatorio y antioxidante, clave en la prevención de la depresión.

Además, mejora la microbiota intestinal y el funcionamiento del eje intestino-cerebro, involucrado en la producción de neurotransmisores como la serotonina. También aporta micronutrientes esenciales: omega-3, vitaminas del grupo B, magnesio y zinc, fundamentales para la función cerebral.

Cuando hablamos de “dieta”, no nos referimos a contar calorías ni a restringir alimentos, sino a los hábitos de alimentación saludable y consciente que se mantienen en el tiempo. La evidencia muestra que la calidad de lo que comemos también influye en el bienestar emocional.

Expertos subrayan que este patrón alimentario no solo ayuda a reducir síntomas depresivos, sino que también mejora la salud vascular y cerebral, un factor relevante ya que las personas con depresión presentan mayor riesgo cardiovascular.

Cuando la depresión ya está presente, mantener una dieta saludable puede resultar difícil. Por eso, los especialistas insisten en la prevención y en un enfoque integral que incluya ejercicio, sueño regular, manejo del estrés y apoyo social.