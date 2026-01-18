Inicio Sociedad Ciudad de Mendoza
Obras públicas

Todo listo para la reapertura de la calle Sarmiento de Ciudad

Este domingo se producirá la reapertura de la calle Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. Habrá un acto oficial desde las 21 y shows en vivo a partir de las 19

Redacción de UNO
Está todo preparado para la reapertura de la calle Sarmiento de Ciudad.

Foto: Municipalidad de Mendoza

Este domingo la Ciudad de Mendoza celebrará la puesta en valor de una de sus arterias más emblemáticas con música en vivo, propuestas gastronómicas, promociones, emprendedores y actividades para vecinos y turistas.

Se trata de la reapertura de la calle Sarmiento luego de casis 6 meses de obra. Las actividades arrancarán a las 19.

Para la ocasión se montarán tres escenarios a lo largo de la avenida: uno en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano y un escenario principal en Sarmiento y Perú. En estos escenarios habrá intervenciones musicales a cargo de Dj que se extenderán hasta la medianoche.

Restaurantes, locales gastronómicos en calle Sarmiento de Ciudad de Mendoza
Locales gastronómicos de calle Sarmiento.

A las 21, el acto oficial de la reapertura de calle Sarmiento

La celebración comenzará a las 19 con una previa musical y beneficios en los locales adheridos, de gastronomía, hotelería y vida nocturna .

A las 21, se llevará a cabo el acto oficial de reapertura con el descubrimiento del cartel de ingreso a la renovada calle Sarmiento, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos, en un encuentro que encabezará ewl intendente Ulpiano Suarez.

Luego del acto formal se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, desde las 21.30 y hasta las 23, la propuesta musical continuará con la actuación de los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola, acompañando la noche con sets pensados para disfrutar en familia y al aire libre.

Durante toda la jornada, además, se instalarán stands de emprendedores de la economía social entre las calles Chile y 25 de Mayo, sumando identidad local y producción independiente al evento de la Ciudad de Mendoza.

En el marco del festejo los locales gastronómicos que caracterizan la Sarmiento ofrecerán una propuesta accesible con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

Calle Sarmiento renovada en Ciudad de Mendoza, mobiliario público y veredas sin desniveles a la calle
Todo a nuevo sobre calle Sarmiento.

Los números de la transformación de la Sarmiento

La puesta en valor de la avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza implicó una inversión municipal de $1.120 millones en obra pública y contempló una intervención integral en infraestructura y equipamiento urbano.

Entre los principales trabajos realizados se destacan:

  • 3.950 m² de nuevas veredas con guías podotáctiles

  • 3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado

  • Renovación total de la red de agua, incluyendo colectores y conexiones domiciliarias

  • 490 metros lineales de nuevas acequias

  • 6 pozos de infiltración pluvial

  • 345 m² de pintura vial

  • Incorporación de 250 bolardos

  • 55 plazas de estacionamiento con sensores de movimiento integrados al sistema de estacionamiento medido digital (SEM)

  • 61 bancos, 12 papeleros y 2 bicicleteros

  • 34 macetas paisajísticas, 25 nuevas pozas de árboles y 12 nuevos forestales

  • Instalación de 36 luminarias LED con brazo-vereda

