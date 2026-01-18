Todo listo para la reapertura de la calle Sarmiento de Ciudad

Restaurantes, locales gastronómicos en calle Sarmiento de Ciudad de Mendoza Locales gastronómicos de calle Sarmiento. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

A las 21, el acto oficial de la reapertura de calle Sarmiento

La celebración comenzará a las 19 con una previa musical y beneficios en los locales adheridos, de gastronomía, hotelería y vida nocturna .

A las 21, se llevará a cabo el acto oficial de reapertura con el descubrimiento del cartel de ingreso a la renovada calle Sarmiento, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos, en un encuentro que encabezará ewl intendente Ulpiano Suarez.

Luego del acto formal se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, desde las 21.30 y hasta las 23, la propuesta musical continuará con la actuación de los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola, acompañando la noche con sets pensados para disfrutar en familia y al aire libre.

Durante toda la jornada, además, se instalarán stands de emprendedores de la economía social entre las calles Chile y 25 de Mayo, sumando identidad local y producción independiente al evento de la Ciudad de Mendoza.

En el marco del festejo los locales gastronómicos que caracterizan la Sarmiento ofrecerán una propuesta accesible con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

Calle Sarmiento renovada en Ciudad de Mendoza, mobiliario público y veredas sin desniveles a la calle Todo a nuevo sobre calle Sarmiento. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Los números de la transformación de la Sarmiento

La puesta en valor de la avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza implicó una inversión municipal de $1.120 millones en obra pública y contempló una intervención integral en infraestructura y equipamiento urbano.

Entre los principales trabajos realizados se destacan: