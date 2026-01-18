Este domingo la Ciudad de Mendoza celebrará la puesta en valor de una de sus arterias más emblemáticas con música en vivo, propuestas gastronómicas, promociones, emprendedores y actividades para vecinos y turistas.
Todo listo para la reapertura de la calle Sarmiento de Ciudad
Este domingo se producirá la reapertura de la calle Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. Habrá un acto oficial desde las 21 y shows en vivo a partir de las 19
Se trata de la reapertura de la calle Sarmiento luego de casis 6 meses de obra. Las actividades arrancarán a las 19.
Para la ocasión se montarán tres escenarios a lo largo de la avenida: uno en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano y un escenario principal en Sarmiento y Perú. En estos escenarios habrá intervenciones musicales a cargo de Dj que se extenderán hasta la medianoche.
A las 21, el acto oficial de la reapertura de calle Sarmiento
La celebración comenzará a las 19 con una previa musical y beneficios en los locales adheridos, de gastronomía, hotelería y vida nocturna .
A las 21, se llevará a cabo el acto oficial de reapertura con el descubrimiento del cartel de ingreso a la renovada calle Sarmiento, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos, en un encuentro que encabezará ewl intendente Ulpiano Suarez.
Luego del acto formal se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, desde las 21.30 y hasta las 23, la propuesta musical continuará con la actuación de los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola, acompañando la noche con sets pensados para disfrutar en familia y al aire libre.
Durante toda la jornada, además, se instalarán stands de emprendedores de la economía social entre las calles Chile y 25 de Mayo, sumando identidad local y producción independiente al evento de la Ciudad de Mendoza.
En el marco del festejo los locales gastronómicos que caracterizan la Sarmiento ofrecerán una propuesta accesible con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.
Los números de la transformación de la Sarmiento
La puesta en valor de la avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza implicó una inversión municipal de $1.120 millones en obra pública y contempló una intervención integral en infraestructura y equipamiento urbano.
Entre los principales trabajos realizados se destacan:
-
3.950 m² de nuevas veredas con guías podotáctiles
3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado
Renovación total de la red de agua, incluyendo colectores y conexiones domiciliarias
490 metros lineales de nuevas acequias
6 pozos de infiltración pluvial
345 m² de pintura vial
Incorporación de 250 bolardos
55 plazas de estacionamiento con sensores de movimiento integrados al sistema de estacionamiento medido digital (SEM)
61 bancos, 12 papeleros y 2 bicicleteros
34 macetas paisajísticas, 25 nuevas pozas de árboles y 12 nuevos forestales
Instalación de 36 luminarias LED con brazo-vereda