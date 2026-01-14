La calle Sarmiento de la Ciudad de Mendoza será reinaugurada este domingo tras seis meses en obra

Calle Sarmiento renovada en Ciudad de Mendoza, mobiliario público y veredas sin desniveles a la calle La calle Sarmiento de la Ciudad de Mendoza ahora cuenta con veredas sin desniveles y nuevo mobiliario público. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Para la ocasión se montarán tres escenarios a lo largo de la avenida: uno en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano y un escenario principal en Sarmiento y Perú. En estos escenarios habrá intervenciones musicales a cargo de Dj que se extenderán hasta la medianoche.

Allí, a las 21, se llevará a cabo el acto oficial de reapertura con el descubrimiento del cartel de ingreso a la renovada calle Sarmiento, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos, en un encuentro encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.

Tres escenarios y promociones en gastronomía para celebrar

Luego del acto formal se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Más tarde, desde las 21.30 y hasta las 23, la propuesta musical continuará con la actuación de los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola, acompañando la noche con sets pensados para disfrutar en familia y al aire libre.

Durante toda la jornada, además, se instalarán stands de emprendedores de la economía social entre las calles Chile y 25 de Mayo, sumando identidad local y producción independiente al evento de la Ciudad de Mendoza.

En el marco del festejo los locales gastronómicos que caracterizan la Sarmiento ofrecerán una propuesta accesible con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

Restaurantes de la avenida Sarmiento.jpeg

Entre los comercios de gastronomía y bares adheridos se encuentran Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo, además de establecimientos hoteleros y comerciales de la zona.

Estos comerciantes de la Ciudad de Mendoza son los que esperaron con ansias esta reapertura, tras seis meses de interrupción en su habitual desarrollo de la actividad.

Una obra que mejora la experiencia urbana en la Ciudad de Mendoza

La intervención sobre parte de la calle Sarmiento, en el corazón de la Ciudad de Mendoza, tuvo como objetivo optimizar el flujo vehicular y elevar la calidad del espacio público en una arteria de alto tránsito, utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte público y camiones de abastecimiento.

Por ello las obras municipales incluyeron el recapado de la calzada con pavimento intertrabado, una solución técnica que mejora la durabilidad y el orden del tránsito sin resignar la estética urbana. También se renovó de forma integral las veredas, sin desniveles a la calle, con el fin de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la experiencia cotidiana de peatones y usuarios, con foco en la inclusión y la movilidad segura.

La idea del proyecto, que arrancó a mitad del año pasado y abarcó desde calle Belgrano hasta 25 de Mayo, fue integrar la estética de la Arístides con su continuación vehicular que después de las vías de Belgrano es la avenida Sarmiento hasta terminar en calle Chile, en la plaza Independencia. De 25 de Mayo hasta Chile la zona no será intervenida por el momento.

Calle Sarmiento renovada en Ciudad de Mendoza, locales gastronómicos Las obras de calle Sarmiento abarcaron de Belgrano a 25 de Mayo, brindando una estética unificada a los locales gastronómicos. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Bajo una modalidad de adoquines que la integra a la Arístides Villanueva, la avenida Sarmiento lucirá veredas más amplias, sin cordones a la calle, que posibilite convertirla en peatonal cuando sea necesario para algún evento municipal o privado. Además, los locales gastronómicos contarán con un espacio unificado para disponer sus mesas en la vía pública.

Con el propósito de brindar más confort a quien transite por allí es que a partir del domingo la Ciudad de Mendoza dispuso que no haya más paradas de colectivos en la avenida Sarmiento, entre 25 de Mayo y Belgrano.

Los números de la transformación de la Sarmiento

La puesta en valor de la avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza implicó una inversión municipal de $1.120 millones en obra pública y contempló una intervención integral en infraestructura y equipamiento urbano.

Entre los principales trabajos realizados se destacan:

3.950 m² de nuevas veredas con guías podotáctiles

3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado

Renovación total de la red de agua, incluyendo colectores y conexiones domiciliarias

490 metros lineales de nuevas acequias

6 pozos de infiltración pluvial

345 m² de pintura vial

Incorporación de 250 bolardos

55 plazas de estacionamiento con sensores de movimiento integrados al sistema de estacionamiento medido digital (SEM)

61 bancos, 12 papeleros y 2 bicicleteros

34 macetas paisajísticas, 25 nuevas pozas de árboles y 12 nuevos forestales

Instalación de 36 luminarias LED con brazo-vereda

Con esta obra, la Ciudad de Mendoza refuerza su apuesta por un espacio público más accesible, moderno y amigable, al tiempo que consolida a la avenida Sarmiento como un corredor gastronómico y cultural clave, pensado para el disfrute de vecinos y visitantes durante todo el año.