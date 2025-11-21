Comerciantes de calle Sarmiento acusaron pérdida de ventas por las obras en ejecución

Las obras comenzaron el 8 de julio pasado, justo en el inicio de las vacaciones de invierno, lo que complicó especialmente a los hoteles y los restaurantes, pero también vinotecas y otros comercios.

Al no haber veredas, los restaurantes levantaron sus mesas, mientras que hoteleros aseguraron que muchos huéspedes se retiraron debido a las obras y a que no podían llegar.

Las quejas de los comerciantes de calle Sarmiento por las obras

"Hasta fines de agosto estuvo complicado, mucha baja de ventas y el turista al ver el lio en la calle y en las veredas no pasa por acá", señaló uno de los afectados.

"Nos complicó bastante en las vacaciones de invierno, gente que se retiró del hotel porque llegaban y estaba todo roto. El restaurante de al lado tuvo que cerrar. Nos complicó a toda la cuadra", sostuvo una mujer que trabaja en un hotel de calle Sarmiento.

calle sarmiento obras capital comerciantes 4 Las obras en calle Sarmiento avanzan y los comerciantes tienen la esperanza que en diciembre esté terminado. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Otro comerciante agregó: "En porcentaje nos afectó entre 20% y 25% las ventas porque estaba cortado el tránsito del peatón y de vehículos. Ahora estamos en temporada más alta esperando que levanten las ventas. Es una obra que va a beneficiar, pero venimos de 2 o 3 meses en caída de ventas, además de la economía del país".

Por último, otro afectado sostuvo: "Los trabajos vienen marchando firme, creo que van a cumplir las metas. Primero pensaron que no iban a llegar, pero ahora avanzan mucho mejor que los primeros meses".

La respuesta de la Municipalidad de Capital

Se trata del tramo que va desde calle 25 de Mayo hasta calle Belgrano, cuyas obras comenzaron en julio.

La Capital indicó que de la primera etapa, sobre calle Sarmiento entre calles Belgrano y Perú, ya se realizó el 90% de las veredas, la calzada se avanzó en el 70% y comenzaron con el inicio de la colocación de mobiliario urbano y forestales.

calle sarmiento obras capital comerciantes 2 Capital aseguró que se cumplen los plazos tal como estaba previsto y la zona quedará habilitada en diciembre. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Sobre la segunda etapa comprendida en el tramo entre calles Perú y 25 de Mayo, señalaron que está en 99% la ejecución de contrapisos, 50% colocación de piso granítico, 40% la renovación de cordones y losas sobre acequias.

Destacaron que se hizo el 100% de renovación de cañerías de agua, cloacas y gas, y reiteraron que la finalización de la obra será durante el mes de diciembre, y de esta manera mantienen la fecha que se anunció desde el inicio de las reformas.

Además, indicaron que en estos 6 meses que llevan las obras los comerciantes ni vecinos afectados tuvieron que abonar las tasas, y destacaron que la obra pone en valor el fuerte impacto económico a través del turismo y la gastronomía.