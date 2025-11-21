La calle Sarmiento, de Capital, está en obra hace meses y los comerciantes de la zona se vieron directamente afectados, según expresaron. Debido a que levantaron el asfalto y también las veredas para renovarlas, aseguraron que tuvieron una importante caída en ventas ya que ni peatones ni vehículos podían transitar por la zona.
Comerciantes de calle Sarmiento acusaron pérdida de ventas por las obras en ejecución
Los comerciantes de esa zona aseguraron que la gente no podía transitar y tuvieron una baja y significativa caída en las ventas. Capital dio detalles
La Municipalidad de Capital informó que la obra terminará en diciembre, además dieron los detalles de lo que se hizo hasta ahora.
"Los primeros meses fueron complicados porque rompieron todo de una sola vez y no consideraron el paso de vehículos ni de las personas", expresó a Radio Nihuil un comerciante de calle Sarmiento.
Las obras comenzaron el 8 de julio pasado, justo en el inicio de las vacaciones de invierno, lo que complicó especialmente a los hoteles y los restaurantes, pero también vinotecas y otros comercios.
Al no haber veredas, los restaurantes levantaron sus mesas, mientras que hoteleros aseguraron que muchos huéspedes se retiraron debido a las obras y a que no podían llegar.
Las quejas de los comerciantes de calle Sarmiento por las obras
"Hasta fines de agosto estuvo complicado, mucha baja de ventas y el turista al ver el lio en la calle y en las veredas no pasa por acá", señaló uno de los afectados.
"Nos complicó bastante en las vacaciones de invierno, gente que se retiró del hotel porque llegaban y estaba todo roto. El restaurante de al lado tuvo que cerrar. Nos complicó a toda la cuadra", sostuvo una mujer que trabaja en un hotel de calle Sarmiento.
Otro comerciante agregó: "En porcentaje nos afectó entre 20% y 25% las ventas porque estaba cortado el tránsito del peatón y de vehículos. Ahora estamos en temporada más alta esperando que levanten las ventas. Es una obra que va a beneficiar, pero venimos de 2 o 3 meses en caída de ventas, además de la economía del país".
Por último, otro afectado sostuvo: "Los trabajos vienen marchando firme, creo que van a cumplir las metas. Primero pensaron que no iban a llegar, pero ahora avanzan mucho mejor que los primeros meses".
La respuesta de la Municipalidad de Capital
Se trata del tramo que va desde calle 25 de Mayo hasta calle Belgrano, cuyas obras comenzaron en julio.
La Capital indicó que de la primera etapa, sobre calle Sarmiento entre calles Belgrano y Perú, ya se realizó el 90% de las veredas, la calzada se avanzó en el 70% y comenzaron con el inicio de la colocación de mobiliario urbano y forestales.
Sobre la segunda etapa comprendida en el tramo entre calles Perú y 25 de Mayo, señalaron que está en 99% la ejecución de contrapisos, 50% colocación de piso granítico, 40% la renovación de cordones y losas sobre acequias.
Destacaron que se hizo el 100% de renovación de cañerías de agua, cloacas y gas, y reiteraron que la finalización de la obra será durante el mes de diciembre, y de esta manera mantienen la fecha que se anunció desde el inicio de las reformas.
Además, indicaron que en estos 6 meses que llevan las obras los comerciantes ni vecinos afectados tuvieron que abonar las tasas, y destacaron que la obra pone en valor el fuerte impacto económico a través del turismo y la gastronomía.