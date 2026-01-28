Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Los números de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz según el Informe de clubes AFA 2025

La AFA presentó en su sitio oficial el Informe Anual 2025 de los clubes de Primera División en el que aparecen Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

Por UNO
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, frente a frente.

Cristian Lozano

Tras una exhaustiva tarea de recopilación de datos, la Asociación del Fútbol Argentino presentó el informe como "una herramienta estratégica básica de gestión y planificación, orientada a consolidar un modelo de fútbol moderno, federal y sustentable".

independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia espera por Luciano Gómez.

Claudio Tapia, presidente de AFA, destacó: “La Asociación del Fútbol Argentino presenta el Informe de Clubes 2025 como una expresión concreta de su compromiso con la transparencia, la planificación y el desarrollo integral de nuestro fútbol. En estas páginas se reúnen datos, diagnósticos y realidades que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina".

El informe AFA completo

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Informe de clubes AFA 2025

CANTIDAD DE SOCIOS

Independiente Rivadavia: 18.926

  • 9.080 PLATEA ESTE/NORTE; 3.175 PLATEA OESTE; 5.866 POPULAR y 805 PLENO.

Godoy Cruz: 11.620

  • 2.805 PLENOS; 149 VITALICIOS; 105 HONORARIOS; 7.562 BODEGUEROS; 523 FUTBOL AMATEUR y 476 COLEGIO.
godoy cruz
Cinco de once jugadores nacidos en Godoy Cruz.

REDES SOCIALES

Independiente Rivadavia: 172,368

  • 26,033 X; 41,647 FACEBOOK; 82,908 INSTAGRAM; 1,680 YOUTUBE y 20,100 TIK TOK.

Godoy Cruz: 518,269

  • 97,593 X; 210,444 FACEBOOK; 157,932 INSTAGRAM; 10,400 YOUTUBE y 41,900 TIK TOK.

JUGADORES SURGIDOS DEL CLUB

Independiente Rivadavia

  • Primer semestre: en competencia 2 y primer contrato 2
  • Segundo semestre: en competencia 1 y primer contrato 1

Godoy Cruz

  • Primer semestre: en competencia: 18 y primer contrato 2
  • Segundo semestre: en competencia 20 y primer contrato 2

MERCADO DE PASES

Independiente Rivadavia

  • Primer semestre Ingresos: 16 (9 a préstamo); Egresos 2 (1 a préstamo) y Libres 11.
  • Segundo semestre Ingresos: 10 (5 a préstamo); Esgresos 1 (a préstamo) y Libres 2.

Godoy Cruz

  • Primer semestre Ingresos: 9 (2 a préstamo); Egresos 9 (8 a préstamo) y Libres 6.
  • Segundo semestre Ingresos: 7 (4 a préstamo); Esgresos 7 (todos a préstamo) y Libres 0.

Independiente Rivadavia: análisis y evolución

El informe completo de la Lepra acá

independiente 1
independiente 2

Godoy Cruz: análisis y evolución

El informe completo del Tomba acá

godoy cruz 1
godoy cruz 2

