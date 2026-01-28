Los números de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz según el Informe de clubes AFA 2025

La AFA presentó en su sitio oficial el Informe Anual 2025 de los clubes de Primera División en el que aparecen Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
La AFA presentó en su sitio oficial el Informe Anual 2025 de los clubes de Primera División en el que aparecen Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
Tras una exhaustiva tarea de recopilación de datos, la Asociación del Fútbol Argentino presentó el informe como "una herramienta estratégica básica de gestión y planificación, orientada a consolidar un modelo de fútbol moderno, federal y sustentable".
Claudio Tapia, presidente de AFA, destacó: “La Asociación del Fútbol Argentino presenta el Informe de Clubes 2025 como una expresión concreta de su compromiso con la transparencia, la planificación y el desarrollo integral de nuestro fútbol. En estas páginas se reúnen datos, diagnósticos y realidades que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina".
CANTIDAD DE SOCIOS
Independiente Rivadavia: 18.926
Godoy Cruz: 11.620
REDES SOCIALES
Independiente Rivadavia: 172,368
Godoy Cruz: 518,269
JUGADORES SURGIDOS DEL CLUB
Independiente Rivadavia
Godoy Cruz
MERCADO DE PASES
Independiente Rivadavia
Godoy Cruz
Independiente Rivadavia: análisis y evolución
El informe completo de la Lepra acá
Godoy Cruz: análisis y evolución