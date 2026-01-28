Los números de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz según el Informe de clubes AFA 2025

Tras una exhaustiva tarea de recopilación de datos, la Asociación del Fútbol Argentino presentó el informe como "una herramienta estratégica básica de gestión y planificación, orientada a consolidar un modelo de fútbol moderno, federal y sustentable".

independiente Rivadavia Independiente Rivadavia espera por Luciano Gómez.

Claudio Tapia, presidente de AFA, destacó: “La Asociación del Fútbol Argentino presenta el Informe de Clubes 2025 como una expresión concreta de su compromiso con la transparencia, la planificación y el desarrollo integral de nuestro fútbol. En estas páginas se reúnen datos, diagnósticos y realidades que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina".