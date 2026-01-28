Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Primera División

Alfredo Berti y una solución de la casa que trae alivio en Independiente Rivadavia

La nueva victoria ante Huracán en Parque Patricios dejó una nueva confirmación con el acierto de Alfredo Berti

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Alfredo Berti apostó a la cantera y acertó con Nicolás Bolcato.

Alfredo Berti apostó a la cantera y acertó con Nicolás Bolcato.

Tres triunfos en igual cantidad de partidos y un inicio tan prometedor como arrasador de temporada que ilusiona. Independiente Rivadavia ganó otra vez y el triunfo sobre Huracán en Parque Patricios le da, una vez más, la derecha a Alfredo Berti y su acierto contra todos los pronósticos.

Nicolás Bolcato fue la apuesta de Alfredo Berti para ocupar un puesto bien heavy como el de arquero. Con la salida de Ezquiel Centurión, los guantes quedaron vacantes y la gran duda era ver quién se adueñaba de los tres palos. Llegaron Macagno y Gómez Riga, sin embargo, el DT apostó por un crédito de la casa.

Nicolás Bolcato Indep. Rivadavia.
Nicol&aacute;s Bolcato recibi&oacute; solo 2 goles en 5 partidos.

Nicolás Bolcato recibió solo 2 goles en 5 partidos.

El nivel que viene mostrando Nicolás Bolcato claro que ilusiona y sus números lo avalan. Desde que debutó ante Central Córdoba (Clausura 2025), al joven de 21 años solo le hicieron 2 goles en 5 encuentros contando torneo local y Copa Argentina (el penal de Leandro Díaz de Atlético Tucumán y el de anoche de Caicedo para el Globo).

Hay un punto importante, más allá de su estadística, y es que Nicolás Bolcato es producto de la cantera. Si bien nació en Leonardo Murialdo y tuvo un paso por Deportivo Maipú, la formación final la hizo en Independiente Rivadavia y verlo ganar terreno en el primer equipo es un paso que el club viene persiguiendo hace tiempo.

Es más, el arquero es el único de la cantera que juega como titular en la Lepra, dejando a Luciano Sábato como el otro crédito local esperando su debut en el banco de suplentes.

Cerrado el mercado de pases, lo único que puede cambiar el panorama es una venta al exterior, algo que habilite cupo para incorporar, y así, cerrar la llegada de un arquero. Mientras tanto, Nicolás Bolcato suma rodaje y sigue creciendo en el arco leproso.

¿Cuándo podría debutar Sebastián Villa en Independiente Rivadavia?

El gran interrogante en la Lepra es saber cuándo podría tener su reestreno Sebastián Villa. La decisión fue que el colombiano no viaje a Buenos Aires para estar contra Huracán de Parque Patricios y todo apunta a una posible vuelta con Sarmiento, el martes en el Bautista Gargantini.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas