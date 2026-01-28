Alfredo Berti y una solución de la casa que trae alivio en Independiente Rivadavia

Hay un punto importante, más allá de su estadística, y es que Nicolás Bolcato es producto de la cantera. Si bien nació en Leonardo Murialdo y tuvo un paso por Deportivo Maipú, la formación final la hizo en Independiente Rivadavia y verlo ganar terreno en el primer equipo es un paso que el club viene persiguiendo hace tiempo.

Es más, el arquero es el único de la cantera que juega como titular en la Lepra, dejando a Luciano Sábato como el otro crédito local esperando su debut en el banco de suplentes.

Cerrado el mercado de pases, lo único que puede cambiar el panorama es una venta al exterior, algo que habilite cupo para incorporar, y así, cerrar la llegada de un arquero. Mientras tanto, Nicolás Bolcato suma rodaje y sigue creciendo en el arco leproso.

¿Cuándo podría debutar Sebastián Villa en Independiente Rivadavia?

El gran interrogante en la Lepra es saber cuándo podría tener su reestreno Sebastián Villa. La decisión fue que el colombiano no viaje a Buenos Aires para estar contra Huracán de Parque Patricios y todo apunta a una posible vuelta con Sarmiento, el martes en el Bautista Gargantini.