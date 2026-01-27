Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Matías Fernández tras el gran triunfo de Independiente Rivadavia: "Puede salir campeón cualquiera"

Matías Fernández fue una de las figuras en el triunfo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 2 del Torneo Apertura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Matías Fernández (10) viene caminando junto a Tomás Bottari y José Florentín.

El volante Matías Fernández, quien fue una de las figuras este martes en el triunfazo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 2 del Torneo Apertura, dejó en claro que la Lepra siempre dará pelea.

"Sabíamos que era una cancha difícil, el año pasado vinimos a jugar acá y nos tocó perder, teníamos esa espina y queríamos venir a ganar. Nos encontramos con ese gol de contragolpe, pero sabíamos que nosotros somos fuertes mentalmente, que en el segundo tiempo teníamos que dar la cara y darlo vuelta", arrancó diciendo en declaraciones a ESPN el jugador de 24 años nacido en La Plata, Buenos Aires.

Matías Fernández celebra con sus compañeros uno de los goles de la Lepra.

"En este grupo estamos siempre predispuestos, estamos al 100, creo que eso es lo más importante y estoy feliz que ganamos los tres partidos, es muy importante para arrancar el año", dijo el mediocampista al referirse que el equipo orientado por Alfredo Bertii venció en este 2026 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina y superó a Atlético Tucumán por 2 a 1 y al Globo por el Torneo Apertura.

"Este torneo es muy importante para nosotros, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para estar más arriba y no depender de nadie en la tabla de abajo. Hay que pelear porque acá puede salir campeón cualquiera", tiró.

"Les mando un saludo a mi señora y a mi hijo, que siempre están conmigo. Este triunfo es para ellos", cerró el jugador azul.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras vencer a Huracán, la Lepra recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero a las 21.15, por la fecha 3 del certamen.

