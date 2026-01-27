Matías Fernández tras el gran triunfo de Independiente Rivadavia: "Puede salir campeón cualquiera"

El volante Matías Fernández, quien fue una de las figuras este martes en el triunfazo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 2 del Torneo Apertura, dejó en claro que la Lepra siempre dará pelea.
Matías Fernández fue una de las figuras en el triunfo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 2 del Torneo Apertura
El volante Matías Fernández, quien fue una de las figuras este martes en el triunfazo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 2 del Torneo Apertura, dejó en claro que la Lepra siempre dará pelea.
"Sabíamos que era una cancha difícil, el año pasado vinimos a jugar acá y nos tocó perder, teníamos esa espina y queríamos venir a ganar. Nos encontramos con ese gol de contragolpe, pero sabíamos que nosotros somos fuertes mentalmente, que en el segundo tiempo teníamos que dar la cara y darlo vuelta", arrancó diciendo en declaraciones a ESPN el jugador de 24 años nacido en La Plata, Buenos Aires.
"En este grupo estamos siempre predispuestos, estamos al 100, creo que eso es lo más importante y estoy feliz que ganamos los tres partidos, es muy importante para arrancar el año", dijo el mediocampista al referirse que el equipo orientado por Alfredo Bertii venció en este 2026 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina y superó a Atlético Tucumán por 2 a 1 y al Globo por el Torneo Apertura.
"Este torneo es muy importante para nosotros, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para estar más arriba y no depender de nadie en la tabla de abajo. Hay que pelear porque acá puede salir campeón cualquiera", tiró.
"Les mando un saludo a mi señora y a mi hijo, que siempre están conmigo. Este triunfo es para ellos", cerró el jugador azul.
Tras vencer a Huracán, la Lepra recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero a las 21.15, por la fecha 3 del certamen.