Matías Fernández tras el gran triunfo de Independiente Rivadavia: "Puede salir campeón cualquiera"

"Sabíamos que era una cancha difícil, el año pasado vinimos a jugar acá y nos tocó perder, teníamos esa espina y queríamos venir a ganar. Nos encontramos con ese gol de contragolpe, pero sabíamos que nosotros somos fuertes mentalmente, que en el segundo tiempo teníamos que dar la cara y darlo vuelta", arrancó diciendo en declaraciones a ESPN el jugador de 24 años nacido en La Plata, Buenos Aires.

independiente-rivadavia Matías Fernández celebra con sus compañeros uno de los goles de la Lepra.

"En este grupo estamos siempre predispuestos, estamos al 100, creo que eso es lo más importante y estoy feliz que ganamos los tres partidos, es muy importante para arrancar el año", dijo el mediocampista al referirse que el equipo orientado por Alfredo Bertii venció en este 2026 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina y superó a Atlético Tucumán por 2 a 1 y al Globo por el Torneo Apertura.