El shopping más grande del mundo: con más de 700 tiendas para visitar

El shopping más grande del mundo se encuentra en el país de Irán. Con una gran dimensión, este centro comercial se inauguró en el 2018 y con el pasar de los años, se fue expandiendo hasta convertirse en el más grande del mundo. A continuación, te contaremos cómo está formada esta construcción y todos los detalles que tiene.
El shopping más grande
El Iran Mall de Teherán, actualmente el centro comercial más grande del mundo, abarca una impresionante superficie construida de 1,95 millones de metros cuadrados.
Un monumental complejo de infraestructuras que se distingue no solo por su capacidad comercial, sino por una visión estratégica a escala nacional que integra comercio, cultura y ocio. El diseño del centro comercial combina la tecnología moderna con las tradiciones culturales persas, impulsando el turismo y la economía de Irán y creando miles de empleos.
Diseñado en una superficie de más de 317.000 metros cuadrados y siete plantas, su diseño combina elementos iraníes contemporáneos y tradicionales.
Su superficie construida es de aproximadamente 1,95 millones de metros cuadrados, lo que lo convierte en mayor en superficie construida total, aunque no necesariamente en espacio comercial alquilable, que el Dubai Mall y otros grandes centros comerciales del mundo. El complejo también cuenta con aparcamiento para más de 20.000 vehículos.
Cómo es por dentro
Las enormes tiendas minoristas, aproximadamente 700 en la primera fase finalizada, abarcan desde boutiques de moda de alta gama hasta electrónica, ropa deportiva y decoración del hogar.
La Biblioteca Jondishapour, con más de 45 mil libros, manuscritos y documentos históricos, añade un componente intelectual al centro, consolidando su papel como epicentro cultural del país.
Incluye un gimnasio, un muro de escalada y una piscina cubierta, ideal para los amantes del fitness. Iran Mall, estratégicamente ubicado, ofrece una infraestructura moderna que cumple funciones públicas y marca un hito en la economía turística iraní al atraer nuevas inversiones.