El shopping más grande del mundo: con más de 700 tiendas para visitar

centro vcomercial

Diseñado en una superficie de más de 317.000 metros cuadrados y siete plantas, su diseño combina elementos iraníes contemporáneos y tradicionales.

Su superficie construida es de aproximadamente 1,95 millones de metros cuadrados, lo que lo convierte en mayor en superficie construida total, aunque no necesariamente en espacio comercial alquilable, que el Dubai Mall y otros grandes centros comerciales del mundo. El complejo también cuenta con aparcamiento para más de 20.000 vehículos.

Cómo es por dentro

Las enormes tiendas minoristas, aproximadamente 700 en la primera fase finalizada, abarcan desde boutiques de moda de alta gama hasta electrónica, ropa deportiva y decoración del hogar.

La Biblioteca Jondishapour, con más de 45 mil libros, manuscritos y documentos históricos, añade un componente intelectual al centro, consolidando su papel como epicentro cultural del país.

Incluye un gimnasio, un muro de escalada y una piscina cubierta, ideal para los amantes del fitness. Iran Mall, estratégicamente ubicado, ofrece una infraestructura moderna que cumple funciones públicas y marca un hito en la economía turística iraní al atraer nuevas inversiones.