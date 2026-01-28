El aceite de salvia posee variados beneficios y es un potente relajante muscular

La salvia es una planta silvestre con interesantes propiedades para la salud. Aunque su origen es mediterráneo, podemos encontrarla alrededor de todo el mundo, en todas sus variantes.

Además de su delicioso aroma, es un poderoso antiséptico, antiinflamatorio, antidiarreico y contribuye en el alivio de las dolencias digestivas. Ginecológicas. Entre sus principales características, las termorreguladoras calman síntomas y la sudoración propia de la menopausia.

Sus usos son múltiples y es muy común aprovechar sus beneficios en infusión o incluso en baños relajantes para tratar el estrés.

El aceite de salvia sirve para tratar las inflamaciones bucofaríngeas y de la garganta, aunque también se aplica a los dolores musculares. Usualmente, se emplea a modo de enjuague bucal casero para la estomatitis, gingivitis o faringitis.

Lo que puede que ya no te sea tan conocido es su aceite esencial. Al día de hoy, podemos encontrarlo en tiendas especializadas, en herbolarios e incluso en parafarmacias.

salvia1

Estimula el apetito y elimina los efectos de la astenia. Reduce la glucosa en sangre. Disminuye los niveles de glucosa en sangre. La salvia tiene numerosas propiedades antibióticas, contribuye en los procesos de desinfección y cicatrización de la piel; fortalece el cabello y hace más fuerte el sistema inmune.

Sin duda, esta planta posee muchos beneficios y efectos muy positivos en la salud, pero no se recomienda su consumo a aquellos que sufran alergias, epilepsia o problemas renales. Tampoco a embarazadas. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

Dentro de la medicina natural, el aceite de salvia es sin duda uno de los más apreciados. Por este motivo queremos compartir contigo sus virtudes y sus grandes maravillas terapéuticas.

El aceite de salvia actúa como un gran relajante muscular. Sus propiedades antiinflamatorias son muy similares a las del aceite de romero.

De ahí, que sea común utilizarlo para tratar dolencias articulares, para sobrecargas y para aliviar los dolores asociados a la menstruación.