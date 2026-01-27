Qué dijo Alejandro Domínguez sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

Inicio Ovación Fútbol Alejandro Domínguez
Emanuel Trilla Donoso
Alejandro Domínguez y un sueño que tenemos todos: que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a la posibilidad de que los equipos de la MLS y la Liga MX vuelvan a disputar la Copa Libertadores, recordando lo ocurrido hasta 2016, cuando los clubes de la Concacaf(Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) eran invitados a participar del torneo internacional más importante del continente.

Si finalmente nuevamente se efectiviza la ampliación de la Copa Libertadores, Lionel Messi podría disputarla llenando de ilusión a todos los hinchas de América del Sur.

Alejandro Domínguez tiene una buena relación con Lionel Messi.

Qué dijo Alejandro Domínguez ampliación de la Copa Libertadores

El presidente de la Conmebol participó del lanzamiento del Mundial Femenino que se realizará en Brasil en 2027 donde fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores: "Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf, pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente".

En el pasado los equipos de la Confederación del norte ya participaron de torneos Conmebol, por lo que las relaciones son buenas: "Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016".

El dirigente rápidamente explicó que se trata de "rumores y suposiciones" y aclaró de qué manera se puede llegar a un acuerdo: "Si quieren regresar, tienen que regresar a través de Concacaf".

En 2023 el presidente de Conmebol ya había insinuado la llegada de Messi en la Copa Libertadores.

Alejandro Domínguez dio el visto bueno y hay antecedentes

Entre 1998 y 2016 equipos de la Liga MX participaron de la Copa Libertadores y hasta fueron parte de las finales. Así fue el caso de Cruz Azul, quienes en 2001 cayeron frente a Boca Juniors por 1 a 0 en México (gol de Marcelo Delgado) y en La Bombonera volvieron a perder, pero en esta oportunidad por 3 a 1 (goles de Juan Román Riquelme, Mauricio Serna y Marcelo Delgado).

Luego, en 2015, River Plate ganó el certamen internacional cuando empató como visitante sin goles frente a Tigres y en el Estadio Monumental se impusieron por 3 a 0 con goles de Sebastián Driussi, Leonardo Pisculichi y Lucho González.

