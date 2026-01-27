Qué dijo Alejandro Domínguez sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

En el pasado los equipos de la Confederación del norte ya participaron de torneos Conmebol, por lo que las relaciones son buenas: "Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016".

La puerta quedó abierta.

El dirigente rápidamente explicó que se trata de "rumores y suposiciones" y aclaró de qué manera se puede llegar a un acuerdo: "Si quieren regresar, tienen que regresar a través de Concacaf".

Lionel Messi - Copa Libertadores En 2023 el presidente de Conmebol ya había insinuado la llegada de Messi en la Copa Libertadores.

Alejandro Domínguez dio el visto bueno y hay antecedentes

Entre 1998 y 2016 equipos de la Liga MX participaron de la Copa Libertadores y hasta fueron parte de las finales. Así fue el caso de Cruz Azul, quienes en 2001 cayeron frente a Boca Juniors por 1 a 0 en México (gol de Marcelo Delgado) y en La Bombonera volvieron a perder, pero en esta oportunidad por 3 a 1 (goles de Juan Román Riquelme, Mauricio Serna y Marcelo Delgado).

Luego, en 2015, River Plate ganó el certamen internacional cuando empató como visitante sin goles frente a Tigres y en el Estadio Monumental se impusieron por 3 a 0 con goles de Sebastián Driussi, Leonardo Pisculichi y Lucho González.