Cumbre futbolística: el motivo por el que Juan Román Riquelme se reunió con Chiqui Tapia y Gianni Infantino

Esta verdadera cumbre futbolística tuvo como objetivo homenajear al presidente de la entidad madre del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, por cumplir una década en su cargo.

conmebol 1 Tapia e Infantino con Domínguez y el presidente de River.

"Disfrutamos de un gran evento a la altura de lo que fue esta década de gestión. Muchas gracias, por la invitación, presidente. ¡A seguir creyendo en grande!", indicó Tapia en sus redes sociales compartiendo algunas imágenes en las que también aparecen Diego Milito y otros dirigentes del fútbol argentino.