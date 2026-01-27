Inicio Ovación Fútbol Juan Román Riquelme
Cumbre futbolística: el motivo por el que Juan Román Riquelme se reunió con Chiqui Tapia y Gianni Infantino

Juan Román Riquelme, Chiqui Tapia, el presidente de River Stéfano Di Carlo y Gianni Infantino fueron algunos de los presentes en una gala realizada en la sede de la Conmebol.

Por UNO
Román con Infantino, Tapia y Domínguez.

Esta verdadera cumbre futbolística tuvo como objetivo homenajear al presidente de la entidad madre del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, por cumplir una década en su cargo.

conmebol 1
Tapia e Infantino con Domínguez y el presidente de River.

"Disfrutamos de un gran evento a la altura de lo que fue esta década de gestión. Muchas gracias, por la invitación, presidente. ¡A seguir creyendo en grande!", indicó Tapia en sus redes sociales compartiendo algunas imágenes en las que también aparecen Diego Milito y otros dirigentes del fútbol argentino.

conmebol 3
Domínguez e Infantino intercambiaron distinciones.

Miembros del Consejo de Conmebol, leyendas del fútbol sudamericano, dirigentes y autoridades participaron de la gala en la que Domínguez resaltó: "Vamos por un nuevo campeonato del mundo, por el Mundial Sub15, por el Mundial Femenino de Brasil y por la gloria del próximo Mundial de Clubes”.

conmebol 2

Domínguez e Infantino en la sede de Conmebol

"Vinimos decididos a cambiar, pero nos quedamos para transformar. Les quiero agradecer, todas las personas que están aquí tuvieron que ver con esa transformación", dijo Domínguez antes de invitar al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a participar de un reconocimiento especial por su trayectoria llamado "The best for the best" (El mejor para el mejor).

Embed - LA PELOTA NO PARA | 10 AÑOS TRANSFORMANDO EL FÚTBOL

