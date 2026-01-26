La locura de los hinchas de Gimnasia y Esgrima mientras esperan el partido con San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima tendrá su estreno oficial de local ante San Lorenzo y los hinchas del Lobo quieren estar presentes este martes. Este lunes los socios del Mensana se acercaron al estadio Víctor Legrotaglie a regularizar su deuda, ya que sólo con la cuota al día ingresarán al compromiso ante el Ciclón.
Los simpatizantes se acercaron en gran número a calle Lencinas para poder ponerse al día y no tener inconvenientes para ingresar al primer partido de local.
La venta de entradas para los que no son socios de Gimnasia y Esgrima
Los hinchas que no son socios del equipo del Parque deberán abonar sus entradas y las pueden conseguir este martes desde las 16 en la boletería del club por calle Lencinas.
Los precios son los siguientes: generales $40.000, las damas y jubilados abonarán $20.000 y los menores, $10.000.
Para ingresar a la platea oeste deberán pagar $90.000, mientras que las damas y jubilados abonarán 60.000. y los menores, 30.000.
Los interesados en ocupar la platea norte pagarán $60.000, damas y jubilados 20.000 y los menores 10.000.
Este martes se espera una gran convocatoria en el Víctor Legrotaglie. Los hinchas podrán ver acción al equipo de Ariel Broggi, que tendrá su primera cita con San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino.
Tras el arranque ganador ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, el Lobo se presenta frente a su gente en una noche que es histórica, ya que el sueño de ver al equipo en Pimera se cumplió.
Este martes habrá muchos festejos en el estadio Víctor Legrotaglie, donde se celebrará el ascenso a Primera División logrado en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn en la cancha de Platense.