La locura de los hinchas de Gimnasia y Esgrima mientras esperan el partido con San Lorenzo

Los precios son los siguientes: generales $40.000, las damas y jubilados abonarán $20.000 y los menores, $10.000.

Para ingresar a la platea oeste deberán pagar $90.000, mientras que las damas y jubilados abonarán 60.000. y los menores, 30.000.

Los interesados en ocupar la platea norte pagarán $60.000, damas y jubilados 20.000 y los menores 10.000.

Venta de entradas.

Los hinchas del Lobo esperan el partido con el Ciclón. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Este martes se espera una gran convocatoria en el Víctor Legrotaglie. Los hinchas podrán ver acción al equipo de Ariel Broggi, que tendrá su primera cita con San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino.

Tras el arranque ganador ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, el Lobo se presenta frente a su gente en una noche que es histórica, ya que el sueño de ver al equipo en Pimera se cumplió.

Este martes habrá muchos festejos en el estadio Víctor Legrotaglie, donde se celebrará el ascenso a Primera División logrado en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn en la cancha de Platense.