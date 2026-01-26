Fue figura en Independiente Rivadavia, llegó a un gigante de Europa y vuelve al fútbol argentino

tomas palacios inter Tomás Palacios será refuerzo de Estudiantes de La Plata luego de su paso por Inter de Italia.

Tomás Palacios vuelve al fútbol argentino

En su arribo al Inter, proveniente de Independiente Rivadavia, el defensor no tuvo el espacio que esperaba en el equipo y salió del Neroazzurri rumbo al Monza buscando rodaje en las grandes ligas.

Con apenas 8 partidos en el Monza, Tomás Palacios regresó al Inter al finalizar su préstamo y el teléfono volvió a sonar por él desde Argentina. Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, llamó a Javier, vicepresidente del elenco de Milan para preguntar por el zaguero central ex Independiente Rivadavia.

Luego de días de conversaciones, finalmente Estudiantes de La Plata e Inter de Milan llegaron a un acuerdo por los servicios del jugador y Tomás Palacios será nuevo refuerzo del Pincha en condición de préstamo por un año con opción de compra. El Pincha se hace de un gran jugador para la temporada 2026 donde tendrá que defender el título del campeón de Torneo Clausura, además de disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.