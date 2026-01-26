La nueva joya de Netflix: no llega a las 2 horas y es ideal para los amantes del suspenso

Se trata de una película imperdible de Netflix, que está protagonizada, en medio de un gran reparto, por el actor estadounidense Josh Hartnett y la actriz australiana Ariel Donoghue.

La película con respetables reseñas, está dirigida por M. Night Syamalan y tiene una duración de 1 hora y 45 minutos.

netflix-pelicula-la-trampa

Netflix: de qué trata la película La trampa

La película que recién llega a la plataforma de Netflix, tiene como protagonistas a un hombre y su hija adolescente que asisten a un recital de música pop. De repente, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo. Tanto él como su hija quedaron atrapados en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino serial.

netflix-pelicula-la-trampa-streaming

Reparto de La trampa, película de Netflix

Josh Hartnett (Cooper Abbott)

Ariel Donoghue (Riley Abbott)

Hayley Mills (Dra. Josephine Grant)

Alison Pill (Rachel Abbott)

Saleka (Lady Raven)

Jonathan Langdon (Jamie)

Mark Bacolcol (Spencer Gordon)

Marnie McPhail (Jody)

Tráiler de La trampa, película de Netflix

Embed - La trampa | Tráiler Oficial

Dónde ver la película La trampa, según la zona geográfica