Arrancando el 2026 con series y películas recién estrenadas y para todos los gustos, la plataforma de Netflix acaba de sumar a su catálogo la película La trampa, una sensacional pieza cinematográfica para meterse de lleno en una historia de drama y suspenso.
La nueva joya de Netflix: no llega a las 2 horas y es ideal para los amantes del suspenso
Esta película de Netflix es una de las grandes apuestas de la plataforma este 2026. Los que ya la vieron, la recomiendan sin dudarlo
La película estadounidense de 2024 quedó disponible para ver en Netflix el domingo 25 de enero, cuando el gigante de streaming la estrenó, con muy buenas repercusiones entre los suscriptores.
Este thriller de suspenso psicológico, una producción de intriga permanente que llega a incomodar al público, tiene en el centro de la pantalla a un padre y su hija adolescente que asisten a un concierto de música pop y allí se dan cuenta de que algo terrible y siniestro va a ocurrir en el evento.
Se trata de una película imperdible de Netflix, que está protagonizada, en medio de un gran reparto, por el actor estadounidense Josh Hartnett y la actriz australiana Ariel Donoghue.
La película con respetables reseñas, está dirigida por M. Night Syamalan y tiene una duración de 1 hora y 45 minutos.
Netflix: de qué trata la película La trampa
La película que recién llega a la plataforma de Netflix, tiene como protagonistas a un hombre y su hija adolescente que asisten a un recital de música pop. De repente, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo. Tanto él como su hija quedaron atrapados en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino serial.
Reparto de La trampa, película de Netflix
- Josh Hartnett (Cooper Abbott)
- Ariel Donoghue (Riley Abbott)
- Hayley Mills (Dra. Josephine Grant)
- Alison Pill (Rachel Abbott)
- Saleka (Lady Raven)
- Jonathan Langdon (Jamie)
- Mark Bacolcol (Spencer Gordon)
- Marnie McPhail (Jody)
Tráiler de La trampa, película de Netflix
Dónde ver la película La trampa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La trampa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Trap se puede ver en HBO Max.
- España: Misión: la película La trampa se puede ver en Netflix.