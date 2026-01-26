El sol que abrasa es una producción taiwanesa de 2019 que se encuentra disponible en Netflix y se destaca dentro del catálogo de series y películas por su mirada profunda sobre los vínculos familiares. Dirigida por Chung Mong-hong, se trata de un drama independiente, sombrío y emotivo.
Netflix: la película dramática que deslumbró a la crítica con una trama magistral y emotiva
Arrasó en críticas y emociona en Netflix con un drama familiar intenso, premiado e ideal para fans de las series y películas de la plataforma
Con una duración de 2 horas y 36 minutos, la película se sumerge en la intimidad de una familia atravesada por el conflicto. El hijo menor arrastra un historial de problemas, mientras que el padre deposita todas sus expectativas y presiones sobre el hijo mayor, dejando al otro en un segundo plano.
A partir de esta dinámica, la historia construye un relato que trasciende lo particular y propone una reflexión universal sobre la culpa, el dolor y las relaciones familiares, elementos que la vuelven especialmente potente dentro de la oferta de series y películas dramáticas de Netflix.
El reconocimiento crítico acompañó su estreno. El sol que abrasa obtuvo nominaciones a Mejor película y Mejor dirección en los Asian Film Awards 2021, además de una nominación a Mejor película internacional en los Satellite Awards.
La prensa especializada elogió de forma unánime el film. Peter Debruge, de Variety, aseguró que “este drama magistral es impresionante. Presenta interacciones inesperadas entre un grupo de personajes memorables y bien interpretados”.
Por su parte, Deborah Young, de The Hollywood Reporter, destacó: “Este drama que invita a la reflexión es largo, pero tiene buen ritmo, lleno de acontecimientos y, al mismo tiempo, íntimo. Una de las películas asiáticas más memorables”.
Netflix: de qué trata la película El sol que abrasa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El sol que abrasa versa: “Una familia trata de reconstruir su vida día a día tras la encarcelación de su hijo menor, pero el calvario recién comienza”.
El sol que abrasa narra la historia de una complicada familia. A-Ho (Wu Chien-ho), el hijo más joven, siempre ha sido un chico problemático, acabando finalmente en la cárcel, y por ello su padre, A-Wen (Chen Yi-wen), ha puesto todas sus esperanzas y expectativas en su introvertido hijo mayor, A-Hao (Greg Hsu).
Netflix: tráiler de la película El sol que abrasa
Reparto de El sol que abrasa, película de Netflix
- Wu Chien-ho (A-Ho)
- Chen Yi-wen (A-Wen)
- Ke Shu-qin (Miss Qin)
- Liu Kuan-ting (Radish)
- Greg Hsu (A-Hao)
Dónde ver la película El sol que abrasa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El sol que abrasa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El sol que abrasa se puede ver en Netflix.
- España: la película El sol que abrasa se puede ver en Netflix.