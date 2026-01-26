Netflix: la película dramática que deslumbró a la crítica con una trama magistral y emotiva

el sol que abrasa- pelicula

El reconocimiento crítico acompañó su estreno. El sol que abrasa obtuvo nominaciones a Mejor película y Mejor dirección en los Asian Film Awards 2021, además de una nominación a Mejor película internacional en los Satellite Awards.

La prensa especializada elogió de forma unánime el film. Peter Debruge, de Variety, aseguró que “este drama magistral es impresionante. Presenta interacciones inesperadas entre un grupo de personajes memorables y bien interpretados”.

Por su parte, Deborah Young, de The Hollywood Reporter, destacó: “Este drama que invita a la reflexión es largo, pero tiene buen ritmo, lleno de acontecimientos y, al mismo tiempo, íntimo. Una de las películas asiáticas más memorables”.

Netflix: de qué trata la película El sol que abrasa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El sol que abrasa versa: “Una familia trata de reconstruir su vida día a día tras la encarcelación de su hijo menor, pero el calvario recién comienza”.

El sol que abrasa narra la historia de una complicada familia. A-Ho (Wu Chien-ho), el hijo más joven, siempre ha sido un chico problemático, acabando finalmente en la cárcel, y por ello su padre, A-Wen (Chen Yi-wen), ha puesto todas sus esperanzas y expectativas en su introvertido hijo mayor, A-Hao (Greg Hsu).

Netflix: tráiler de la película El sol que abrasa

Reparto de El sol que abrasa, película de Netflix

Wu Chien-ho (A-Ho)

Chen Yi-wen (A-Wen)

Ke Shu-qin (Miss Qin)

Liu Kuan-ting (Radish)

Greg Hsu (A-Hao)

