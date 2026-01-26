Netflix supera todas las expectativas con la película turca muy subida de tono

Netflix continúa apostando a las grandes producciones turcas, como por ejemplo esta comedia romántica turca, muy subida de tono; se trata de Clases particulares.
Las producciones turcas han llegado para ganarse el corazón de la audiencia y un claro ejemplo es Clases particulares, que se posiciona como una de las más vistas en Netflix a nivel mundial.
La película turca de Netflix es la opción perfecta para todos aquellos que son amantes de las buenas tramas llenas de romance, comedia y (muy) sensuales momentos que llevarán tu maratón de películas a un nuevo nivel.
Clases particulares es una comedia romántica que cuenta con una trama atractiva y divertida que retrata de manera irónica las relaciones amorosas y habla de un tema muy actual: las diferentes maneras para conseguir pareja.
La trama de la película turca Clases particulares se centra en la historia de Azra (Bensu Soral), quien se hace pasar por profesora particular, pero, en realidad, ayuda a sus alumnos en los caminos de la vida y del amor. Aunque, por supuesto, los obstáculos estarán a la orden del día, Burak, su nuevo vecino, le hace olvidar la verdad que conocía y termina traicionando todos sus principios.
Netflix: de qué trata la película Clases particulares
Azra, la protagonista de Clases particulares, es una mujer con grandes aspiraciones en la vida. Tiene dos grandes objetivos: el primero, tener un buen trabajo, y el segundo, alcanzar el amor.
La joven quiere centrar su carrera en ser una prestigiosa tutora privada que, además de ayudar a sus alumnos con las clases, les ayude a encontrar el amor y mejorar su vida.
Sin embargo, Azra no es un éxito en las relaciones y cuando se muda un nuevo vecino muy atractivo a su barrio, todo se complica aún más.
Netflix: reparto de la película Clases particulares
- Bensu Soral
- Helin Kandemir
- Halit Özgür Sar
Tráiler de la película Clases particulares
Dónde ver la película Clases particulares, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Clases particulares se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Clases particulares se puede ver en Netflix.
- España: Clases particulares se puede ver en Netflix.