Netflix supera todas las expectativas con la película turca muy subida de tono

Clases particulares es una comedia romántica que cuenta con una trama atractiva y divertida que retrata de manera irónica las relaciones amorosas y habla de un tema muy actual: las diferentes maneras para conseguir pareja.

La trama de la película turca Clases particulares se centra en la historia de Azra (Bensu Soral), quien se hace pasar por profesora particular, pero, en realidad, ayuda a sus alumnos en los caminos de la vida y del amor. Aunque, por supuesto, los obstáculos estarán a la orden del día, Burak, su nuevo vecino, le hace olvidar la verdad que conocía y termina traicionando todos sus principios.

Netflix: de qué trata la película Clases particulares

Azra, la protagonista de Clases particulares, es una mujer con grandes aspiraciones en la vida. Tiene dos grandes objetivos: el primero, tener un buen trabajo, y el segundo, alcanzar el amor.

La joven quiere centrar su carrera en ser una prestigiosa tutora privada que, además de ayudar a sus alumnos con las clases, les ayude a encontrar el amor y mejorar su vida.

Sin embargo, Azra no es un éxito en las relaciones y cuando se muda un nuevo vecino muy atractivo a su barrio, todo se complica aún más.

Netflix: reparto de la película Clases particulares

Bensu Soral

Helin Kandemir

Halit Özgür Sar

Tráiler de la película Clases particulares

Dónde ver la película Clases particulares, según la zona geográfica