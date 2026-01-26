Está en Netflix y es la película con la que es imposible no derramar una lágrima

En un momento de escasez de alimentos, los chicos (un adolescente de 14 años y su hermana de 4) entregan todos los alimentos a su tía, pero aun así, esta reniega de los dos chicos y les niega su propia comida, obligándolos a que vivan en la calle y alimentándose como puedan.

Con el tiempo, el estado de los dos niños se deteriora. El mayor intenta cuidar a su hermana y se ve forzado a robar alimentos y, cuando finalmente consigue, su pequeña hermana ya no tiene fuerzas para comerlos.

Si bien, el creador de La Tumba de las Luciérnagas ha negado que su película sea antibelicista, es considerada una de las tres más emblemáticas en esta categoría y una de las más tristes de la historia.

Datos técnicos de La Tumba de Luciérnagas, la película de Netflix