Está en Netflix y es la película con la que es imposible no derramar una lágrima

En Netflix está una, o mejor dicho, la película más triste de la historia del cine. No, no es Mi Primer Beso, ni tampoco Hachiko. Se trata de La Tumba de las Luciérnagas.
Esta película de Netflix cuenta las consecuencias de una guerra y el impacto que puede tener en las personas, centrándose en el presente de dos niños. Y desde ya, es imposible no llorar con ella.
De qué se trata La Tumba de las Luciérnagas, la película de NetfliX
La Tumba de las Luciérnagas es una de las tantas pertenecientes a Studios Ghibli y que se puede encontrar en Netflix. La película se centra en los finales de las II Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se encuentra bombardeando a Japón y dos niños, tras la muerte de su madre, se ven obligados a vivir con una de sus tías.
En un momento de escasez de alimentos, los chicos (un adolescente de 14 años y su hermana de 4) entregan todos los alimentos a su tía, pero aun así, esta reniega de los dos chicos y les niega su propia comida, obligándolos a que vivan en la calle y alimentándose como puedan.
Con el tiempo, el estado de los dos niños se deteriora. El mayor intenta cuidar a su hermana y se ve forzado a robar alimentos y, cuando finalmente consigue, su pequeña hermana ya no tiene fuerzas para comerlos.
Si bien, el creador de La Tumba de las Luciérnagas ha negado que su película sea antibelicista, es considerada una de las tres más emblemáticas en esta categoría y una de las más tristes de la historia.
Datos técnicos de La Tumba de Luciérnagas, la película de Netflix
- País: Japón
- Estreno: 1988
- Duración: 89 minutos
- No es recomendada para menores de 12 años
- Curiosidad: en algunos países se llegó a estrenar después del año 2000