Golpe millonario: robaron 79 iPhones de un local comercial

Cada vez que pasaba un vehículo por la cuadra, interrumpían la maniobra para no llamar la atención, retomando el trabajo apenas la calle quedaba despejada.

Una vez dentro del local, dos personas ingresaron directamente al comercio, mientras que en el exterior los esperaba una camioneta Volkswagen Amarok blanca, cuyo dominio no pudo ser identificado por las cámaras de seguridad.

Los delincuentes actuaron con rapidez y precisión. En pocos minutos vaciaron vitrinas y estantes, llevándose 79 teléfonos iPhone de distintos modelos, además de una computadora y accesorios.

Robo de iPhone: el botín fue valuado en más de 70 millones de pesos

El botín fue valuado por los propietarios en una suma superior a los 70 millones de pesos, lo que convierte al hecho en uno de los robos más importantes registrados en comercios tecnológicos de la provincia en los últimos años.

iphone2

El robo fue descubierto horas después, cuando una empleada llegó al local para iniciar la jornada laboral y encontró la puerta violentada y el interior completamente desordenado.

Inmediatamente se avisó a la Policía, que desplegó un operativo en el lugar con personal de Criminalística, Robo y Hurto, y efectivos de la comisaría jurisdiccional.

Tras el hecho, los responsables del local difundieron un comunicado a través de redes sociales en el que detallaron la modalidad del robo y solicitaron la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona que cuenten con cámaras de seguridad que hayan podido registrar movimientos sospechosos.

Indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Fuente: elliberal.com.ar