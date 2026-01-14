Adiós a los teléfonos con vidrio templado: la nueva tendencia de iPhone y Samsung que te permitirá ahorrar dinero

Samsung Galaxy A56 5G Los teléfonos tope de gama de Samsung tienen esta tecnología para cuidar su pantalla.

Por su parte, el Ceramic Shield que viene en los iPhone (desde el 12 en adelante) es una tecnología de recubrimiento diseñadas para maximizar la durabilidad del cristal. En esta técnica se introducen cristales de cerámica a escala nanométrica dentro de la matriz del vidrio. Al ser la cerámica un material más duro que el vidrio común, este recubrimiento es especialmente eficaz contra las caídas.

En consecuencia, el panel frontal es mucho más difícil de romper aunque, al ser tan resistente a los golpes, puede ser ligeramente más propenso a micro rayones con el paso del tiempo.

iPhone 16 El iPhone 16 es uno de los teléfonos que trae tecnología Ceramic Shield.

Más allá de la opción que viene incluida en los teléfonos Samsung o en los iPhone, ambas funcionan como un escudo protector que equilibra la resistencia a las caídas y la resistencia a los rayones.

Recordemos, además, que el tradicional vidrio templado es frágil y se quiebra fácilmente ante un golpe seco. Por lo tanto, la recomendación pasará por adquirir un teléfono que tenga cualquiera de estas tecnologías, algo que nos permitirá ahorrar dinero en el corto y mediano plazo.