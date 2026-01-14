Desde hace algunos años, luego de comprar un teléfono, cualquiera de nosotros se preocupa por colocarle un vidrio templado. Sin embargo, esto dejará de ser necesario gracias a la nueva tendencia que emerge en dispositivos Samsung y iPhone, la cual promete proteger la pantalla de los celulares de cualquier tipo de golpes, incluso de caídas de más de dos metros de altura.
Adiós a los teléfonos con vidrio templado: la nueva tendencia de iPhone y Samsung que te permitirá ahorrar dinero
Tanto iPhone como Samsung han introducido en sus teléfonos tope de gama una tecnología que sirve para proteger la pantalla del dispositivo, evitando que sean delicadas y frágiles. En concreto, se trata del Gorilla Glass de la empresa surcoreana y del Ceramic Shield de Apple. Ambas son desarrolladas por la empresa Corning.
El Gorilla Glass de Samsung es un material que se fabrica sumergiendo el vidrio en un baño de sales de potasio a altas temperaturas, lo que comprime la superficie y la hace extremadamente dura. De esta forma, podrás llevar el smartphone en el bolsillo sin riesgo que se raye con facilidad. Además, absorbe la energía de un golpe si el teléfonos se cae accidentalmente sobre una superficie dura.
Por su parte, el Ceramic Shield que viene en los iPhone (desde el 12 en adelante) es una tecnología de recubrimiento diseñadas para maximizar la durabilidad del cristal. En esta técnica se introducen cristales de cerámica a escala nanométrica dentro de la matriz del vidrio. Al ser la cerámica un material más duro que el vidrio común, este recubrimiento es especialmente eficaz contra las caídas.
En consecuencia, el panel frontal es mucho más difícil de romper aunque, al ser tan resistente a los golpes, puede ser ligeramente más propenso a micro rayones con el paso del tiempo.
Más allá de la opción que viene incluida en los teléfonos Samsung o en los iPhone, ambas funcionan como un escudo protector que equilibra la resistencia a las caídas y la resistencia a los rayones.
Recordemos, además, que el tradicional vidrio templado es frágil y se quiebra fácilmente ante un golpe seco. Por lo tanto, la recomendación pasará por adquirir un teléfono que tenga cualquiera de estas tecnologías, algo que nos permitirá ahorrar dinero en el corto y mediano plazo.