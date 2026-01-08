Samsung ha comenzado a desplegar la primera actualización del año con el fin de corregir distintos errores y resguardar la privacidad y seguridad de los teléfonos. En este sentido, algunos celulares, dependiendo del procesador, tendrán más privilegios que otros.
Samsung lanza la primera actualización de 2026 y corrige más de 55 errores en estos teléfonos
Según informa el sitio especializado Xataka, celulares Samsung podrán descargar e instalar el primer parche de seguridad de 2026, en el cual encontrarán soluciones de errores, mejoras y estabilidad.
Este parche de seguridad soluciona distintos inconvenientes propios de Android, es decir del sistema operativo, como así también de la capa de personalización que tiene Samsung (One UI). Por lo tanto, tras la actualización, encontraremos mejoras notables en el funcionamiento del teléfono.
- Solución de errores en el sistema operativo Android
Según la fuente citada, la actualización pone fin a estos errores de riesgo crítico y riesgo alto: CVE-2024-43859, CVE-2024-43766, CVE-2025-32348, CVE-2025-48609, CVE-2025-48635, CVE-2025-54957, CVE-2026-0007, CVE-2026-0008, CVE-2026-0010, CVE-2026-0011, CVE-2025-20760, CVE-2025-20761, CVE-2025-20762, CVE-2025-20793, CVE-2025-20794, CVE-2025-20795, CVE-2025-47339, CVE-2025-47348, CVE-2025-47388, CVE-2025-47394, CVE-2025-47396
- Solución de errores en la capa de personalización de Samsung
Por su parte, Samsung soluciona estos errores de riesgos altos y moderados, los cuales afectaban principalmente a celulares con Android 13, 14, 15 y 16: SVE-2025-1716(CVE-2026-20969), SVE-2025-2103 (CVE-2026-20971), SVE-2025-2316 (CVE-2026-20973), SVE-2025-2394 (CVE-2026-20974), SVE-2025-1183(CVE-2026-20968), SVE-2025-1990(CVE-2026-20970), SVE-2025-2255(CVE-2026-20972).
Además, Samsung también incorpora soluciones exclusivas para teléfonos Galaxy con procesador Exynos. En concreto, la empresa repara cuatro vulnerabilidades críticas en sus chips: CVE-2025-27807, CVE-2025-49495, CVE-2025-52519, CVE-2025-53966.
Samsung: ¿cómo instalar un parche de seguridad?
Para contar con esta actualización (y también futuros parches de seguridad), será necesario ir a Ajustes, después a Actualización de software y finalmente Descargar e instalar. En la pantalla aparecerá el software disponible. Después seguir los pasos que indica Samsung y esperar a que el proceso termine y el teléfono se reinicie.
En caso que la actualización no esté disponible para tu teléfono, tendrás que volver a consultar dentro de unas semanas, ya que Samsung suele liberar sus parches de manera gradual.