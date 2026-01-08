Samsung lanza la primera actualización de 2026 y corrige más de 55 errores en estos teléfonos

samsung Samsung despliega el primer parche de seguridad del año.

Solución de errores en el sistema operativo Android

Según la fuente citada, la actualización pone fin a estos errores de riesgo crítico y riesgo alto: CVE-2024-43859, CVE-2024-43766, CVE-2025-32348, CVE-2025-48609, CVE-2025-48635, CVE-2025-54957, CVE-2026-0007, CVE-2026-0008, CVE-2026-0010, CVE-2026-0011, CVE-2025-20760, CVE-2025-20761, CVE-2025-20762, CVE-2025-20793, CVE-2025-20794, CVE-2025-20795, CVE-2025-47339, CVE-2025-47348, CVE-2025-47388, CVE-2025-47394, CVE-2025-47396

Solución de errores en la capa de personalización de Samsung

Por su parte, Samsung soluciona estos errores de riesgos altos y moderados, los cuales afectaban principalmente a celulares con Android 13, 14, 15 y 16: SVE-2025-1716(CVE-2026-20969), SVE-2025-2103 (CVE-2026-20971), SVE-2025-2316 (CVE-2026-20973), SVE-2025-2394 (CVE-2026-20974), SVE-2025-1183(CVE-2026-20968), SVE-2025-1990(CVE-2026-20970), SVE-2025-2255(CVE-2026-20972).

Además, Samsung también incorpora soluciones exclusivas para teléfonos Galaxy con procesador Exynos. En concreto, la empresa repara cuatro vulnerabilidades críticas en sus chips: CVE-2025-27807, CVE-2025-49495, CVE-2025-52519, CVE-2025-53966.

actualizacion samsung Descubrí todas las ventajas que trae este parche de seguridad para Samsung.

Samsung: ¿cómo instalar un parche de seguridad?

Para contar con esta actualización (y también futuros parches de seguridad), será necesario ir a Ajustes, después a Actualización de software y finalmente Descargar e instalar. En la pantalla aparecerá el software disponible. Después seguir los pasos que indica Samsung y esperar a que el proceso termine y el teléfono se reinicie.

En caso que la actualización no esté disponible para tu teléfono, tendrás que volver a consultar dentro de unas semanas, ya que Samsung suele liberar sus parches de manera gradual.