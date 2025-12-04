Samsung sorprende a sus usuarios con una nueva actualización de Android

Una de las mejoras importantes es que protege mejor el sensor de huellas dactilares, evitando el acceso no autorizado al equipo. Otra actualización resulta muy pertinente, dado que mejora la seguridad en las conexiones USB por cable, un punto que generó mucha atención recientemente.

samsung teléfonos

Esta defensa del puerto USB ayuda a proteger el teléfono cuando el equipo se conecta a distintos cargadores o dispositivos. Es vital para prevenir la popular amenaza de juice jacking, que se produce cuando un punto de carga público en realidad es una computadora que busca robar datos de smartphones desbloqueados.

Ese tema resulta muy relevante porque llega la temporada de fiestas y viajes, lo que implica más presencia en aeropuertos, hoteles y otros lugares. Los puntos de carga públicos, al igual que las redes Wi-Fi abiertas, se vuelven un tema de mayor preocupación para la seguridad.

El portal SammyGuru informó que la actualización ya está disponible en Europa, y trae el número de compilación de firmware HYK1. Mejora la estabilidad del sistema y la seguridad general del dispositivo, buscando una experiencia más fiable y fluida. Samsung reveló previamente que su Paquete de Mantenimiento de Software (SMR) de noviembre de 2025 resuelve más de 40 vulnerabilidades presentes en toda la línea Galaxy.

No todo es bueno para los usuarios de Samsung

Si bien estos teléfonos reciben sus parches, no obtienen una actualización de funciones completa. Ya llegaron al final del camino en cuanto a las grandes novedades. Es genial que las correcciones de seguridad lleguen antes de lo esperado, pero esto no se mantendrá por mucho tiempo.

telefonos Samsung deja dudas en cuanto a las actualizaciones de seguridad.

Los usuarios que tienen uno de estos teléfonos más antiguos deben pensar seriamente en cambiarse a algo más nuevo que reciba actualización mensual de manera habitual, y no por excepción. Lo más importante siempre es la seguridad de los datos y el equipo.