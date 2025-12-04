Durante los últimos meses, se observó cómo Samsung recibió bastantes críticas relacionadas con las actualizaciones y las mejoras en sus dispositivos. Los retrasos en versiones importantes como One UI 8 o la posterior 8.5 en fase beta, además de unos parches de seguridad mensuales que resultan algo complicados, pusieron a prueba la paciencia de muchos usuarios. Cuando el teléfono se actualiza, la falta de actualizaciones sin interrupciones provoca que el equipo quede fuera de servicio por un tiempo considerable.
Samsung sorprende a sus usuarios con una nueva actualización de Android
Samsung, a menudo criticada por su soporte, ofrece un inesperado parche de seguridad a modelos con varios años de antigüedad, alegrando a sus fieles
Aun así, ahora hay una muy buena noticia que provoca optimismo. Según informa el portal SammyFans, Samsung dio una grata sorpresa a los propietarios de los Galaxy S21, pues la empresa les envió otra actualización de software. Se trata de dispositivos que cumplen ya cinco años y que pasaron de recibir parches mensuales a trimestrales, siguiendo la política de la empresa. Sin embargo, en poco más de tres meses, la compañía lanzó tres actualizaciones, enfocadas en corregir problemas de seguridad.
Los teléfonos viejos también merecen seguridad
La última versión de firmware para el Galaxy S21 contiene el parche de seguridad de noviembre de 2025. Este arreglo mejora la seguridad y estabilidad general del sistema, asegurando una mejor experiencia Galaxy. Es un detalle que Samsung demuestra hacia sus clientes más leales, que mantienen un móvil antiguo.
Una de las mejoras importantes es que protege mejor el sensor de huellas dactilares, evitando el acceso no autorizado al equipo. Otra actualización resulta muy pertinente, dado que mejora la seguridad en las conexiones USB por cable, un punto que generó mucha atención recientemente.
Esta defensa del puerto USB ayuda a proteger el teléfono cuando el equipo se conecta a distintos cargadores o dispositivos. Es vital para prevenir la popular amenaza de juice jacking, que se produce cuando un punto de carga público en realidad es una computadora que busca robar datos de smartphones desbloqueados.
Ese tema resulta muy relevante porque llega la temporada de fiestas y viajes, lo que implica más presencia en aeropuertos, hoteles y otros lugares. Los puntos de carga públicos, al igual que las redes Wi-Fi abiertas, se vuelven un tema de mayor preocupación para la seguridad.
El portal SammyGuru informó que la actualización ya está disponible en Europa, y trae el número de compilación de firmware HYK1. Mejora la estabilidad del sistema y la seguridad general del dispositivo, buscando una experiencia más fiable y fluida. Samsung reveló previamente que su Paquete de Mantenimiento de Software (SMR) de noviembre de 2025 resuelve más de 40 vulnerabilidades presentes en toda la línea Galaxy.
No todo es bueno para los usuarios de Samsung
Si bien estos teléfonos reciben sus parches, no obtienen una actualización de funciones completa. Ya llegaron al final del camino en cuanto a las grandes novedades. Es genial que las correcciones de seguridad lleguen antes de lo esperado, pero esto no se mantendrá por mucho tiempo.
Los usuarios que tienen uno de estos teléfonos más antiguos deben pensar seriamente en cambiarse a algo más nuevo que reciba actualización mensual de manera habitual, y no por excepción. Lo más importante siempre es la seguridad de los datos y el equipo.