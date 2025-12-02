Samsung destrona a Xiaomi y lanza el teléfono más barato del mercado con una cámara de 208 MP, funciones de IA y carga ultrarrápida de 120W

samsung Este teléfono Samsung tiene un precio base de 551 dólares.

Tal como te adelanté anteriormente, el smartphone de Samsung trae un impresionante sensor fotográfico de 208 MP con inteligencia artificial y un sistema triple optimizado para detalle y colores precisos. Además, cuenta con una cámara frontal de 32 MP, mejorando notablemente las selfies gracias a la estabilización y a nuevas herramientas de edición avanzadas.

Este sistema de cámaras coloca al dispositivo de Samsung directamente a la vanguardia de la tecnología móvil, superando a Xiaomi y también a otros competidores menores, como Motorola.

Por otro lado, el M56 tiene una potente batería de larga duración, complementada con un efectivo sistema de carga ultrarrápida. En concreto, la batería es de 7.500 mAh y trae una carga ultrarrápida de 120W, permitiéndole cargarse de 0 a 100 en tan solo 45 minutos.

telefono samsung M56 2025 El teléfono de Samsung que llega para destronar a Xiaomi.

Finalmente, otra de las cualidades a destacar de este teléfono de Samsung radica en el procesador: es un Exynos 2400 y promete hasta 12 GB de RAM. De esta forma, podrás usar el celular en multitareas, apps pesadas y videojuegos sin interrupciones.