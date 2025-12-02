La pelea entre Samsung y Xiaomi por liderar el segmento gama media sigue al rojo vivo. En esta ocasión, la empresa surcoreana lanzó una reversión de uno de sus mejores teléfonos y dejó en ridículo a la compañía china ya que se trata de un dispositivo de lo más barato del mercado, con la mejor cámara, una batería potente y, además, funciones de inteligencia artificial.
Samsung destrona a Xiaomi y lanza el teléfono más barato del mercado con una cámara de 208 MP, funciones de IA y carga ultrarrápida de 120W
Este teléfono de Samsung entra en el sector gama media, pero tiene características de los celulares más sofisticados del segmento tope de gama
Este es el barato teléfono de Samsung que llega para destronar a Xiaomi
Samsung ha lanzado recientemente el Galaxy M56 2025, un celular que fue anunciado hace casi dos meses, con características finales que son mejores que las que se filtraron, y que ya se está comercializando en India y Estados Unidos. Se trata de un movimiento estratégico que busca redefinir la gama media-alta del mercado de smartphones global. Este nuevo dispositivo irrumpe en el sector tecnológico con una promesa clara: ofrecer una experiencia fotográfica de élite, típicamente reservada para los modelos tope de gama, pero manteniendo un precio considerablemente más accesible.
El M56 se posiciona así como una opción de alto valor para los consumidores que exigen innovación y potencia, sin incurrir en la inversión que suponen los terminales de gama premium. De hecho, para todas las características que trae este teléfono, su precio es de tan solo 551 dólares para su modelo base (619 dólares para el Advanced y 732 para el Pro).
Tal como te adelanté anteriormente, el smartphone de Samsung trae un impresionante sensor fotográfico de 208 MP con inteligencia artificial y un sistema triple optimizado para detalle y colores precisos. Además, cuenta con una cámara frontal de 32 MP, mejorando notablemente las selfies gracias a la estabilización y a nuevas herramientas de edición avanzadas.
Este sistema de cámaras coloca al dispositivo de Samsung directamente a la vanguardia de la tecnología móvil, superando a Xiaomi y también a otros competidores menores, como Motorola.
Por otro lado, el M56 tiene una potente batería de larga duración, complementada con un efectivo sistema de carga ultrarrápida. En concreto, la batería es de 7.500 mAh y trae una carga ultrarrápida de 120W, permitiéndole cargarse de 0 a 100 en tan solo 45 minutos.
Finalmente, otra de las cualidades a destacar de este teléfono de Samsung radica en el procesador: es un Exynos 2400 y promete hasta 12 GB de RAM. De esta forma, podrás usar el celular en multitareas, apps pesadas y videojuegos sin interrupciones.