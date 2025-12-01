7 trucos que debes hacer con tu teléfono Samsung para prolongar la vida útil de su batería, según expertos

Activar el brillo adaptable

Cualquier teléfono Samsung puede detectar la iluminación del entorno para ajustar automáticamente la luminosidad de la pantalla. Esto garantiza que el celular no tenga más brillo del necesario, ahorrando carga. Para este truco habrá que ir a Ajustes, luego Pantalla y después activar el Brillo Adaptativo.

telefono samsung Estos trucos son exclusivos para Samsung.

Detener o desinstalar aplicaciones que consumen mucha carga

Algunas aplicaciones demandan un consumo energético excesivo, por lo que es menester identificarlas y detenerlas o bien desinstalarlas para evitar que la batería se agote rápidamente.

Descubrir las aplicaciones que derrochan energía

En relación a lo anterior, los expertos aseguran que algunas aplicaciones puntuales consumen una mayor cantidad de energía por el uso de la conectividad, por la ubicación y la descarga en segundo plano.

Por lo tanto, con algunos ajustes lograremos identificarlas y moderar su uso. Para ello, será necesario ir a Configuración, después Batería y luego Cuidado del dispositivo, posteriormente Batería, finalmente Límites de uso en segundo plano y elegir qué aplicaciones quieres desactivar.

telefono samsung Si tenés un teléfono Samsung, podés extender la vida útil de su batería con estos trucos.

Descargar contenido sin conexión antes de viajar

Si haces la misma ruta todos los días o escuchas las mismas listas de reproducción y podcasts, los profesionales sugieren descargar ese contenido en casa, con la red WiFi, para luego utilizarlo sin conexión.

Utilizar la pantalla siempre activa programada (AOD)

Los teléfonos Samsung gama media en adelante, tienen una función denominada pantalla siempre activa (AOD). Es necesario programarla para optimizar el consumo de batería. Para ello, debemos ir a Ajustes, después Pantalla de bloqueo y AOD, luego pulsar Always On Display, después cuándo mostrar y finalmente programar el horario que más nos convenga. Además, se recomienda desactivar la opción Mostrar fondo de pantalla de bloqueo en los ajustes de AOD.

Samsung Galaxy A56 5G Descubrí cómo mejorar la batería de tu Samsung.

Utilizar el perfil de rendimiento

Pocos saben que Samsung te permite elegir un perfil de rendimiento según tu uso, ya sea para juegos o para tareas habituales. En consecuencia, se recomienda adaptar el perfil de rendimiento según nuestras preferencias. Esto prioriza la duración de la batería y la refrigeración sobre la velocidad de procesamiento.

Para este truco, es necesario abrir Ajustes y dirigirse a Cuidado del dispositivo, luego Perfil de rendimiento y seleccionar la alternativa que mejor nos quede.