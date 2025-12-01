Hoy en día, la duración de la batería es primordial para el óptimo funcionamiento del teléfono. En Samsung, existen algunos trucos que no solo nos ayudarán a que la carga dure más de lo previsto, sino que también permitirá extender la vida útil de la pila al evitar tener que cargar el smartphone constantemente.
7 trucos que debes hacer con tu teléfono Samsung para prolongar la vida útil de su batería, según expertos
Para mejorar el rendimiento de tu batería, expertos recomiendan poner en práctica estos trucos exclusivos para Samsung
Trucos infalibles para que la batería del teléfono Samsung dure más
Si tienes un teléfono marca Samsung, puedes poner en práctica estos trucos que brindan los especialistas de ‘ZDNET’:
- Usar modo oscuro
Los teléfonos Samsung cuentan con pantallas AMOLED que pueden controlar píxeles individuales. En consecuencia, al usar un modo oscuro, se activarán píxeles en menor cantidad, reduciendo el consumo energético. Para este truco habrá que hacer lo siguiente: abrir Ajustes, luego Pantalla y tocar la opción Oscuro.
- Activar el brillo adaptable
Cualquier teléfono Samsung puede detectar la iluminación del entorno para ajustar automáticamente la luminosidad de la pantalla. Esto garantiza que el celular no tenga más brillo del necesario, ahorrando carga. Para este truco habrá que ir a Ajustes, luego Pantalla y después activar el Brillo Adaptativo.
- Detener o desinstalar aplicaciones que consumen mucha carga
Algunas aplicaciones demandan un consumo energético excesivo, por lo que es menester identificarlas y detenerlas o bien desinstalarlas para evitar que la batería se agote rápidamente.
- Descubrir las aplicaciones que derrochan energía
En relación a lo anterior, los expertos aseguran que algunas aplicaciones puntuales consumen una mayor cantidad de energía por el uso de la conectividad, por la ubicación y la descarga en segundo plano.
Por lo tanto, con algunos ajustes lograremos identificarlas y moderar su uso. Para ello, será necesario ir a Configuración, después Batería y luego Cuidado del dispositivo, posteriormente Batería, finalmente Límites de uso en segundo plano y elegir qué aplicaciones quieres desactivar.
- Descargar contenido sin conexión antes de viajar
Si haces la misma ruta todos los días o escuchas las mismas listas de reproducción y podcasts, los profesionales sugieren descargar ese contenido en casa, con la red WiFi, para luego utilizarlo sin conexión.
- Utilizar la pantalla siempre activa programada (AOD)
Los teléfonos Samsung gama media en adelante, tienen una función denominada pantalla siempre activa (AOD). Es necesario programarla para optimizar el consumo de batería. Para ello, debemos ir a Ajustes, después Pantalla de bloqueo y AOD, luego pulsar Always On Display, después cuándo mostrar y finalmente programar el horario que más nos convenga. Además, se recomienda desactivar la opción Mostrar fondo de pantalla de bloqueo en los ajustes de AOD.
- Utilizar el perfil de rendimiento
Pocos saben que Samsung te permite elegir un perfil de rendimiento según tu uso, ya sea para juegos o para tareas habituales. En consecuencia, se recomienda adaptar el perfil de rendimiento según nuestras preferencias. Esto prioriza la duración de la batería y la refrigeración sobre la velocidad de procesamiento.
Para este truco, es necesario abrir Ajustes y dirigirse a Cuidado del dispositivo, luego Perfil de rendimiento y seleccionar la alternativa que mejor nos quede.