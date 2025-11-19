Una nueva alerta pone en jaque a Samsung y a todo su monopolio. Una reciente denuncia revela que la empresa surcoreana está propagando un virus espía en una aplicación nativa de los teléfonos gama baja de la línea Galaxy. Por ahora, los ejecutivos no se han pronunciado al respecto y reina la incertidumbre.
Samsung nuevamente bajo la lupa: descubren virus espía preinstalado desde fábrica en teléfonos Galaxy
Se trata de un virus que recopila información de todo tipo y viene preinstalado en teléfonos Samsung Galaxy
Denuncian a Samsung por propagar virus espías en aplicación nativa de teléfonos Galaxy
Días atrás se supo que un peligroso malware originado en WhatsApp afectó exclusivamente a celulares Samsung, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios. Ahora, la lupa está, nuevamente, sobre los teléfonos de la empresa surcoreana. Aunque, esta vez culpando a la propia compañía de instalar un virus espía en una aplicación nativa que traen smartphones gama baja de la línea Galaxy.
En concreto, según investigaciones de SMEX, un grupo de derechos digitales con sede en el Líbano, Samsung ha distribuido un virus espía preinstalado en la aplicación AppCloud. De acuerdo al informe, recogido por CyberSecurity, el software fue desarrollado por la empresa de análisis IronSource y se instaló en teléfonos Galaxy A y Galaxy M, los cuales fueron comercializados especialmente en Oriente Medio y el Norte de África.
De acuerdo a lo revelado, AppCloud tiene un virus nativo que recopila silenciosamente datos confidenciales de los usuarios: ubicación, patrones de uso de las aplicaciones e información del dispositivo sin requerir un consentimiento continuo después de la configuración inicial.
Según el reporte, el virus está ligado a la capa de personalización One UI, por lo que los intentos de desinstalar la aplicación quedan obsoletos. Además, en caso de que se logre desactivar la app, luego de las actualizaciones automáticas de software, el malware espía vuelve a activarse.
Ante esto, SMEX pidió a Samsung que desarrollara y desplegara un parche de seguridad para solucionar el problema, al mismo tiempo que difundiera los alcances de los datos compartidos con IronSource. Sin embargo, al día de la fecha la compañía surcoreana no se ha pronunciado al respecto.