Samsung nuevamente bajo la lupa: descubren virus espía preinstalado desde fábrica en teléfonos Galaxy

Denuncian a Samsung por propagar virus espías en aplicación nativa de teléfonos Galaxy

Días atrás se supo que un peligroso malware originado en WhatsApp afectó exclusivamente a celulares Samsung, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios. Ahora, la lupa está, nuevamente, sobre los teléfonos de la empresa surcoreana. Aunque, esta vez culpando a la propia compañía de instalar un virus espía en una aplicación nativa que traen smartphones gama baja de la línea Galaxy.

telefono samsung galaxy Este virus espía recopila información sin el consentimiento del usuario.

En concreto, según investigaciones de SMEX, un grupo de derechos digitales con sede en el Líbano, Samsung ha distribuido un virus espía preinstalado en la aplicación AppCloud. De acuerdo al informe, recogido por CyberSecurity, el software fue desarrollado por la empresa de análisis IronSource y se instaló en teléfonos Galaxy A y Galaxy M, los cuales fueron comercializados especialmente en Oriente Medio y el Norte de África.