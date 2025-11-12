Inicio Tecnología teléfono
El potente teléfono chino que llega para destronar a Samsung: tiene una cámara de lujo y una batería que dura más de 48 horas

Este teléfono promete desbancar a Samsung gracias a sus fantásticas funciones. Su precio de lanzamiento oscila los 250 dólares

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conocé cuál es el teléfono que llega para destronar a Samsung.

Aunque Samsung es la empresa líder en el segmento gama media, un potente teléfono chino que se lanzará en las próximas horas promete arrebatarle el trono. Se trata de un celular que, entre otras cosas, ofrece una cámara premium y una batería que, al menos, asegura una carga de 48 horas.

Este teléfono chino promete ser el “rey de la gama media” y arrebatarle el trono a Samsung

El Y500 Pro de Vivo es el teléfono originado en China que marcará tendencia durante finales de 2025 y gran parte del 2026 gracias a sus grandes cualidades y su bajo precio. De esta forma, la marca asiática promete ponerle fin a la hegemonía de los teléfonos Samsung.

Como carta de presentación, el Y500 Pro tiene una cámara con sensor principal de 200 MP y estabilización óptica (OIS). De esta forma, el mencionado teléfono será capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle y rango dinámico impactante.

Y500 Pro Vivo
Y500 Pro de Vivo, el tel&eacute;fono que llega para destronar a Samsung.

En la misma línea, este celular graba video en 4K y promete selfies de gran calidad gracias a su cámara frontal de 32 MP, siendo una de las mejores dentro del segmento gama media.

El segundo punto fuerte de este teléfono chino es su batería de 7.000 mAh. Gracias a esta capacidad, podremos tener, al menos, 48 horas de energía sin necesidad de cargar el dispositivo. Y una vez que lo enchufemos, gracias a su carga rápida de 90 W, lo podemos ocupar en pocos minutos para continuar sacándole el máximo provecho.

telefono Y500 Pro
Este tel&eacute;fono saldr&aacute; a la venta el 14 de noviembre.

Más allá de estas dos características esenciales, el smartphone de Vivo, como te anticipé anteriormente, se destaca por su potencia. En concreto, el Y500 Pro cuenta con un procesador Dimensity 7400 de MediaTek. Su CPU de ocho núcleos alcanza los 3,92 GHz, ofreciendo así un rendimiento supremo en multitareas y en juegos exigentes.

Además de la potencia, dicho teléfono chino también es resistente al polvo, a la caída y a las inmersiones prolongadas en agua gracias a su certificación IP69 y a la protección Diamond Shield Glass, manteniéndose impoluto ante arañazos y otros accidentes.

Smartphone vivo Y500 Pro
Este tel&eacute;fono tiene una c&aacute;mara magistral y una bater&iacute;a de larga duraci&oacute;n.

En lo que respecta al precio, el Y500 Pro que saldrá a la venta en China el próximo 14 de noviembre y luego se desplegará al resto del mundo tiene un valor cercano a los 250 dólares, siendo así uno de los teléfonos más completos y baratos dentro de la gama media.

