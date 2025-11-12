El potente teléfono chino que llega para destronar a Samsung: tiene una cámara de lujo y una batería que dura más de 48 horas
Este teléfono promete desbancar a Samsung gracias a sus fantásticas funciones. Su precio de lanzamiento oscila los 250 dólares
Este teléfono chino promete ser el “rey de la gama media” y arrebatarle el trono a Samsung
El Y500 Pro de Vivo es el teléfono originado en China que marcará tendencia durante finales de 2025 y gran parte del 2026 gracias a sus grandes cualidades y su bajo precio. De esta forma, la marca asiática promete ponerle fin a la hegemonía de los teléfonos Samsung.
Como carta de presentación, el Y500 Pro tiene una cámara con sensor principal de 200 MP y estabilización óptica (OIS). De esta forma, el mencionado teléfono será capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle y rango dinámico impactante.
En la misma línea, este celular graba video en 4K y promete selfies de gran calidad gracias a su cámara frontal de 32 MP, siendo una de las mejores dentro del segmento gama media.
El segundo punto fuerte de este teléfono chino es su batería de 7.000 mAh. Gracias a esta capacidad, podremos tener, al menos, 48 horas de energía sin necesidad de cargar el dispositivo. Y una vez que lo enchufemos, gracias a su carga rápida de 90 W, lo podemos ocupar en pocos minutos para continuar sacándole el máximo provecho.
Más allá de estas dos características esenciales, el smartphone de Vivo, como te anticipé anteriormente, se destaca por su potencia. En concreto, el Y500 Pro cuenta con un procesador Dimensity 7400 de MediaTek. Su CPU de ocho núcleos alcanza los 3,92 GHz, ofreciendo así un rendimiento supremo en multitareas y en juegos exigentes.
Además de la potencia, dicho teléfono chino también es resistente al polvo, a la caída y a las inmersiones prolongadas en agua gracias a su certificación IP69 y a la protección Diamond Shield Glass, manteniéndose impoluto ante arañazos y otros accidentes.
En lo que respecta al precio, el Y500 Pro que saldrá a la venta en China el próximo 14 de noviembre y luego se desplegará al resto del mundo tiene un valor cercano a los 250 dólares, siendo así uno de los teléfonos más completos y baratos dentro de la gama media.