Samsung decepciona a sus clientes y no introduce grandes cambios en la cámara del Galaxy S26 Ultra

Prototipo del Galaxy S26 Ultra Prototipo del Samsung Galaxy S26 Ultra. Foto: Gentileza

En este sentido, Samsung repetirá el sensor principal Isocell HP2 de 200 MP, mantendrá el ultra gran angular Isocell JN3 de 50 MP y conservará el teleobjetivo periscópico 5x de 50 MP (Sony IMX854). También la cámara frontal se mantendrá igual: 12 MP con sensor IMX874.

Además, es necesario aclarar que el único “gran” cambio que introduce Samsung en las cámaras del Galaxy S26 Ultra es casi por obligación, ya que el teleobjetivo 3x de 10 MP se mantenía desde el S21 Ultra en adelante, por lo que era momento de actualizarlo, al menos a 12 MP.

En la misma línea, la fuente citada señala que habrá otros avances (muy pequeños, por cierto), tales como una apertura más amplia en la cámara principal, lo que significa que las fotos nocturnas tendrán una leve mejora y habrá menor ruido en interiores.

Ante este panorama, si sos un aficionado a la fotografía y usas tu teléfono como un profesional, será mejor que no compres el Galaxy S26 Ultra y, en su lugar, te quedes con la versión S25 Ultra. En cambio, si tomar imágenes con la cámara es solamente algo extra en tu vida y disfrutás de todas las características del celular (batería, procesador, diseño), sí es buena decisión cambiar a este nuevo smartphone de Samsung.