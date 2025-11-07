Como cada temporada, quienes adquieren los celulares Samsung de última generación esperan ansiosos los detalles de los dispositivos que llegarán a principio de año. En este caso, en enero de 2026 conoceremos todo sobre el Galaxy S26. Aunque, desde ahora se están filtrando cualidades que tendrán estos teléfonos, especialmente para los modelos Ultra.
Samsung decepciona a sus clientes y no introduce grandes cambios en la cámara del Galaxy S26 Ultra
Si estabas esperando con ansias comprar el nuevo teléfono de Samsung, te llevarás una gran decepción por la calidad de su cámara
Así será la cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra
Si bien desde hace un tiempo se están filtrando distintas novedades respecto al nuevo buque insignia de Samsung, ahora se conoce en profundidad detalles sobre la cámara del modelo top, es decir, del Galaxy S26 Ultra. La expectativa era grande, por lo que la decepción es aún mayor: el gigante surcoreano no implementará grandes cambios respecto al Galaxy S25 Ultra.
Según pudo saber el sitio especializado AndroidAuthority, solamente hay un cambio notable entre las versiones Ultra del Galaxy S26 y Galaxy S25: el teleobjetivo 3x pasará de 10 MP a 12 MP, mientras que el resto estará prácticamente igual. Es decir, la cámara será apenas mejor, pero no habrá grandes avances fotográficos.
En este sentido, Samsung repetirá el sensor principal Isocell HP2 de 200 MP, mantendrá el ultra gran angular Isocell JN3 de 50 MP y conservará el teleobjetivo periscópico 5x de 50 MP (Sony IMX854). También la cámara frontal se mantendrá igual: 12 MP con sensor IMX874.
Además, es necesario aclarar que el único “gran” cambio que introduce Samsung en las cámaras del Galaxy S26 Ultra es casi por obligación, ya que el teleobjetivo 3x de 10 MP se mantenía desde el S21 Ultra en adelante, por lo que era momento de actualizarlo, al menos a 12 MP.
En la misma línea, la fuente citada señala que habrá otros avances (muy pequeños, por cierto), tales como una apertura más amplia en la cámara principal, lo que significa que las fotos nocturnas tendrán una leve mejora y habrá menor ruido en interiores.
Ante este panorama, si sos un aficionado a la fotografía y usas tu teléfono como un profesional, será mejor que no compres el Galaxy S26 Ultra y, en su lugar, te quedes con la versión S25 Ultra. En cambio, si tomar imágenes con la cámara es solamente algo extra en tu vida y disfrutás de todas las características del celular (batería, procesador, diseño), sí es buena decisión cambiar a este nuevo smartphone de Samsung.