Leonardo DiCaprio brilla con la película que es una joya escondida y fue un éxito de taquillas
Cuando Richard (Leonardo DiCaprio), un joven mochilero estadounidense que viaja por Tailandia, descubre el mapa de una playa secreta hermosa, cree haber encontrado el desafío extremo.
Pero el paraíso aislado pronto se vuelve un lugar de peligro en su escalofriante drama que también protagoniza Tilda Swinton.
Disney Plus: de qué trata la película La playa
Disney Plus: reparto de la película La playa
- Leonardo DiCaprio
- Tilda Swinton
- Virginie Ledoyen
- Guillaume Canet
- Paterson Joseph
- Robert Carlyle