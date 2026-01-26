Llegó a Netflix en el 2025, fue nominada a los Oscar y Leonardo Di Caprio arrasa

Las series y películas de producción estadounidense que llegan al catálogo de Netflix, siempre llegan con un importante plus más ante los ojos de los suscriptores de la plataforma. Poco les ha importado a la gente que se trate de una película de hace casi 25 años, y es que su relato supera tranquilamente muchas ofertas que llegan hoy en día, y así lo demuestra su nominación a los Premios Oscar.

atrapame si puedes 1

Estamos al frente de una película que fue basada en hechos reales, y que cuenta con la particularidad de que el autor de todas las estafas aparece realizando un cameo en el final. Sin duda alguna que uno de los puntos que más atrajo a los suscriptores del catálogo de Netflix, es que cuenta con 2 de los actores más icónicos y mejores valorados, como lo son Tom Hanks y Leonardo Di Caprio.