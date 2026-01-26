El catálogo de series y películas de Netflix se compone de opciones muy variadas, pensadas para todos los gustos. Leonardo Di Caprio y Tom Hanks son los 2 protagonistas de una película que se encuentra entre las ofertas más vistas de la plataforma, que fue nominada a los Premios Oscar y que es considerada una verdadera joya cinematográfica: Atrápame si puedes.
Llegó a Netflix en el 2025, fue nominada a los Oscar y Leonardo Di Caprio arrasa
Esta película es una verdadera obra de arte y su llegada al catálogo de Netflix solamente ha revivido el éxito de su relato
Las series y películas de producción estadounidense que llegan al catálogo de Netflix, siempre llegan con un importante plus más ante los ojos de los suscriptores de la plataforma. Poco les ha importado a la gente que se trate de una película de hace casi 25 años, y es que su relato supera tranquilamente muchas ofertas que llegan hoy en día, y así lo demuestra su nominación a los Premios Oscar.
Estamos al frente de una película que fue basada en hechos reales, y que cuenta con la particularidad de que el autor de todas las estafas aparece realizando un cameo en el final. Sin duda alguna que uno de los puntos que más atrajo a los suscriptores del catálogo de Netflix, es que cuenta con 2 de los actores más icónicos y mejores valorados, como lo son Tom Hanks y Leonardo Di Caprio.
La película reunió 2 nominaciones a Premios Oscar, e incluso con tan solo 52 millones de dólares como presupuesto, logró quintoplicar la recaudación en taquilla, y con su llegada, el catálogo de series y películas de Netflix, aumentar su éxito a nivel mundial.
Esta película fue estrenada a nivel mundial en el 2002, pero es una de las recientes incorporaciones de Netflix a su catálogo de series y películas, potenciado por las recientes nominaciones a los Premios Oscar.
Netflix: de qué trata la película Atrápame si puedes
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película nominada a un Premio Oscar, Atrápame si puedes centra su historia en: “Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución”.
A pesar de no ser una historia nueva, la película no para de sumar reproducciones en Netflix.
Reparto de Atrápame si puedes, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio como Frank Abagnale Jr.
- Tom Hanks como Carl Hanratty
- Christopher Walken como Frank Abagnale Sr.
- Nathalie Baye como Paula Abagnale
- Amy Adams como Brenda Strong
- Martin Sheen como Roger Strong
- James Brolin como Jack Barnes
- Brian Howe como Earl Amdursky
- Frank John Hughes como Tom Fox
- Steve Eastin como Paul Morgan
- Jennifer Garner como Cheryl Ann
Dónde ver la película Atrápame si puedes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Atrápame si puedes se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Movitar TV.
- Estados Unidos: la película Atrápame si puedes (Catch Me If You Can) se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Atrápame si puedes se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus y HBO Max.