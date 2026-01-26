Franco Mastantuono revolucionó al Mundo River con sus declaraciones

Qué dijo Mastantuono sobre su salida de River

Mastantuono habló con DSports y dijo: "Por un lado está el amor de chico a un club como River, pero por otro la oportunidad de mi vida que era venir al Real Madrid”.

Mastantuono habló de su ex club, River.

"Fue una situación muy difícil. River me ha dado de comer desde que tengo 13 años”, agregó el futbolista que fue transferido al club español por una cifra que ronda los 45 millones de euros.

Además dijo que comprende la molestia de los hinchas del Millonario tras su salida: “Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui. No les gustó y los entiendo perfectamente. Sé que ellos lo que más quieren es que a River le vaya bien”.

“No dudé nunca de venir al Real Madrid, uno a veces no quiere dejar su casa. Fue una situación muy difícil, pero estoy muy contento de estar acá. Sabía que era mi sueño y de muchos futbolistas y me guíe por eso”, cerró.