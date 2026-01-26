Franco Mastantuono revolucionó al Mundo River con sus declaraciones

Franco Mastantuono no anduvo con vueltas para hablar de su salida de River. El volante ofensivo busca su lugar en el Real Madrid y viene de hacer su primer gol en Champions League ante el Mónaco.
Franco Mastantuono habló de su salida de River. El volante ofensivo vive un momento especial en el Real Madrid
Mastantuono atraviesa un momento de recambio en el Real Madrid tras la salida del banco del DT Xabi Alonso y la confirmación en el cargo para Álvaro Arbeloa.
El argentino jugó 21 partidos en los que solamente completó los 90 minutos en una ocasión ante el Valencia por La Liga. Además, convirtió 3 goles, uno por Champions League y dio 1 asistencia.
Mastantuono habló con DSports y dijo: "Por un lado está el amor de chico a un club como River, pero por otro la oportunidad de mi vida que era venir al Real Madrid”.
"Fue una situación muy difícil. River me ha dado de comer desde que tengo 13 años”, agregó el futbolista que fue transferido al club español por una cifra que ronda los 45 millones de euros.
Además dijo que comprende la molestia de los hinchas del Millonario tras su salida: “Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui. No les gustó y los entiendo perfectamente. Sé que ellos lo que más quieren es que a River le vaya bien”.
“No dudé nunca de venir al Real Madrid, uno a veces no quiere dejar su casa. Fue una situación muy difícil, pero estoy muy contento de estar acá. Sabía que era mi sueño y de muchos futbolistas y me guíe por eso”, cerró.