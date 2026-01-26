Gimnasia y Esgrima juega con San Lorenzo ante su gente en el Víctor Legrotaglie

El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en Primera y buscará regalarle un triunfo a su hinchas en el estreno de local en la máxima categoría.

Los simpatizantes podrán ver en acción al nuevo equipo frente al Ciclón, uno de los equipos grandes del fútbol argentino.

El estadio Víctor Legrotaglie está listo para el partido que jugará Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo.

Venta de Entradas para Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima informó que la venta de entradas para el partido ante San Lorenzo, que se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie, para los hinchas que no son socios se venderán desde las 16.30 en las boleterías del club por calle Lencinas y el pago será solamente en efectivo. Los que son socios y tienen la cuota al día ingresarán con el DNI.

Así llega San Lorenzo

San Lorenzo, el equipo conducido por Damián Ayude, intentará revertir el mal inicio en este Torneo Apertura tras caer 3-2 ante Lanús de local.

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo jugaron por última vez en el Nacional de 1984, más precisamente se enfrentaron el 18 de marzo de ese año, cuando igualaron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas. El recordado Juan Gilberto Funes marcó para el Lobo y Jorge Rinaldi anotó para el Ciclón.

En el historial se enfrentaron en 5 ocasiones por los torneos Nacionales, con dos triunfos de cada equipo y se registró un empate.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Ariel Penel.

Hora: 20.

TV: TNT Sports.