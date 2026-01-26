Gimnasia y Esgrima juega con San Lorenzo ante su gente en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima vivirá este martes un día histórico con el estreno oficial de local ante San Lorenzo, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Lobo y el Ciclón se enfrentarán tras 42 años y lo harán por primera vez en el estadio Víctor Legrotaglie.
Ariel Penel será el árbitro y el cotejo se podrá presenciar por TNT Sports.
El Lobo comenzó la Liga Profesional 2026 con un gran triunfo, donde venció 1 a 0 a Central Córdoba como visitante, con un tanto del delantero Valentino Simoni.
El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en Primera y buscará regalarle un triunfo a su hinchas en el estreno de local en la máxima categoría.
Los simpatizantes podrán ver en acción al nuevo equipo frente al Ciclón, uno de los equipos grandes del fútbol argentino.
Venta de Entradas para Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo
San Lorenzo, el equipo conducido por Damián Ayude, intentará revertir el mal inicio en este Torneo Apertura tras caer 3-2 ante Lanús de local.
Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo
Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo jugaron por última vez en el Nacional de 1984, más precisamente se enfrentaron el 18 de marzo de ese año, cuando igualaron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas. El recordado Juan Gilberto Funes marcó para el Lobo y Jorge Rinaldi anotó para el Ciclón.
En el historial se enfrentaron en 5 ocasiones por los torneos Nacionales, con dos triunfos de cada equipo y se registró un empate.