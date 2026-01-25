El Víctor Legrotaglie, de gala: todas las obras para el estreno de Gimnasia y Esgrima

Los hinchas, allegados y la prensa que diga presente en el partido histórico contra el Ciclón se encontrarán con un lavado de cara total. Las mejoras conforman una lista interminable de ítems que tienen que ver con obras en vestuarios, salas de prensa, palcos, accesos, baños y servicios.

Si bien el tiempo era un escollo importante, el trabajo terminará a tiempo para estrenarse en casa, tal cual lo confirmó el propio club en sus redes sociales. Claro que al Víctor Legrotaglie le seguirán los trabajos de remodelación pero ya está dado el primer paso.