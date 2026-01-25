Inicio Ovación Fútbol Víctor Legrotaglie
Nada mejor que casa

El Víctor Legrotaglie, de gala: todas las obras para el estreno de Gimnasia y Esgrima

Con el tiempo al acecho, Gimnasia y Esgrima remodeló su estadio para poder debutar en su casa y ante su gente

Por UNO
El Víctor Legrotaglie, de gala para el estreno como local.

El Víctor Legrotaglie, de gala para el estreno como local.

No hay nada mejor que casa. Gimnasia y Esgrima tendrá su corte de cinta en Primera División como local con el placer de poder jugar en su estadio. San Lorenzo llegará al Víctor Legrotaglie este martes gracias al enorme trabajo de los dirigentes, tuneo del estadio mediante.

Los hinchas, allegados y la prensa que diga presente en el partido histórico contra el Ciclón se encontrarán con un lavado de cara total. Las mejoras conforman una lista interminable de ítems que tienen que ver con obras en vestuarios, salas de prensa, palcos, accesos, baños y servicios.

Si bien el tiempo era un escollo importante, el trabajo terminará a tiempo para estrenarse en casa, tal cual lo confirmó el propio club en sus redes sociales. Claro que al Víctor Legrotaglie le seguirán los trabajos de remodelación pero ya está dado el primer paso.

Estadio-Víctor-Legrotaglie-1.jpg
Las mejoras incluyen accesos, vestuarios, ba&ntilde;os, salas de prensa y servicios.

Las mejoras incluyen accesos, vestuarios, baños, salas de prensa y servicios.

Todas las obras del Víctor Legrotaglie

  • Obras agua, cloacas y gas para zona camarines
  • Mejoramiento de camarin local y visitante, baños, migitorios, oficina cuerpos técnicos, kinesiologia, utileria y lavandería.
  • Camarin para Control ántidoping.
  • Oficina para Veedor de AFA
  • Mejoras en camarines de Árbitros.
  • Recepción y Sala de Conferencia de prensa.
  • Sector VIP para invitados visitante
  • Sector VIP para presidente del Club visitante
  • Ingreso de público al sector VIP mediante un ingreso exclusivo
  • Sector de baños incluido discapacitados para el sector gimnasio/vip
  • Techado y cierre del nuevo Gimnasio, más amplio en el sector de Platea Alta (Abajo)
  • Mejoras en las cabinas de transmision, incorporando baños y migitorios.
  • Incorporación de Aires Acondicionados en las oficinas, camarines local - visitante y árbitros.
  • Incorporación de la oficina VAR equipada con Internet, AAcond., etc.
  • Bancos de Suplentes nuevos más amplios y confortables.
  • Realización de nueva red eléctrica para poder abastecer la nueva demanda de estructura.
  • Incorporación de 2 empresas de fibra óptica para mejorar la comunicacióny transmisión los días de partido.
  • Limpieza general del sector SUR donde a futuro se levantaría la tribuna nueva

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas