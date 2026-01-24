Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Sonríe Ariel Broggi: el esperado refuerzo de Gimnasia y Esgrima en la previa del debut de local

Ariel Broggi tiene otro motivo para sonreír: Gimnasia y Esgrima abrochó una nueva incorporación que le dará más opciones al entrenador

Ariel Broggi tiene 14 refuerzos.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La victoria en el estreno en Primera División ya generó un motivo para sonreír en Gimnasia y Esgrima pero las buenas siguen en cadena. Es que Ariel Broggi tiene al refuerzo que tanto esperaba para empezar a redondear el mercado de pases de su plantel modelo 2026.

Ulises Sánchez pasó la revisión médica de rigor y estampó su firma para ser nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima. El volante (también puede jugar de lateral) nació deportivamente en Belgrano de Córdoba, club en el que debutó en 2019 y en el que jugó 151 partidos (marcó 11 goles).

Ulises Sánchez es el refuerzo 14 de Gimnasia y Esgrima.

Desde el minuto uno, Ulises Sánchez fue un deseo de la dirigencia mensana, que trabajó para poder concretar su llegada. La operación tuvo idas y vueltas, principalmente, porque Belgrano de Córdoba no quería liberarlo hasta que llegue un refuerzo en su posición.

Finalmente, hubo final feliz, y así, Ariel Broggi tiene a su refuerzo número 14, sumándose a una larga lista que incluye a Juan Pablo Álvarez (volante externo), Julián Ceballos (volante), Valentino Simoni (delantero), Santiago Rodríguez (delantero), Tomás Ortiz (volante mixto), Santiago Roggero (arquero), Nicolás Linares (volante ofensivo), Ezequiel Muñoz (defensor central), Esteban Fernández (mediocentro ofensivo), Juan José Franco (lateral derecho), Luciano Paredes (lateral derecho), Blas Armoa (volante) e Ignacio Sabatini (delantero).

Gimnasia y Esgrima trabaja para llegar el estreno en casa

El próximo martes, Gimnasia y Esgrima tendrá su esperado triunfo de local en Primera División. Será contra San Lorenzo de Almagro el martes desde las 20, duelo para el que la dirigencia mensana trabaja a contrarreloj. Las obras para tener el estadio en condiciones han sido varias y todo se encamina para jugar en el Víctor Legrotaglie en la fecha 2 del Torneo Apertura.

