Sonríe Ariel Broggi: el esperado refuerzo de Gimnasia y Esgrima en la previa del debut de local

Ulises Sánchez pasó la revisión médica de rigor y estampó su firma para ser nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima. El volante (también puede jugar de lateral) nació deportivamente en Belgrano de Córdoba, club en el que debutó en 2019 y en el que jugó 151 partidos (marcó 11 goles).

Desde el minuto uno, Ulises Sánchez fue un deseo de la dirigencia mensana, que trabajó para poder concretar su llegada. La operación tuvo idas y vueltas, principalmente, porque Belgrano de Córdoba no quería liberarlo hasta que llegue un refuerzo en su posición.