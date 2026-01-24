Sonríe Ariel Broggi: el esperado refuerzo de Gimnasia y Esgrima en la previa del debut de local

Finalmente, hubo final feliz, y así, Ariel Broggi tiene a su refuerzo número 14, sumándose a una larga lista que incluye a Juan Pablo Álvarez (volante externo), Julián Ceballos (volante), Valentino Simoni (delantero), Santiago Rodríguez (delantero), Tomás Ortiz (volante mixto), Santiago Roggero (arquero), Nicolás Linares (volante ofensivo), Ezequiel Muñoz (defensor central), Esteban Fernández (mediocentro ofensivo), Juan José Franco (lateral derecho), Luciano Paredes (lateral derecho), Blas Armoa (volante) e Ignacio Sabatini (delantero).
Gimnasia y Esgrima trabaja para llegar el estreno en casa
El próximo martes, Gimnasia y Esgrima tendrá su esperado triunfo de local en Primera División. Será contra San Lorenzo de Almagro el martes desde las 20, duelo para el que la dirigencia mensana trabaja a contrarreloj. Las obras para tener el estadio en condiciones han sido varias y todo se encamina para jugar en el Víctor Legrotaglie en la fecha 2 del Torneo Apertura.