Torneo Apertura: San Lorenzo perdió con Lanús antes de su visita a Gimnasia y Esgrima

En el final, Cuello hizo el segundo de San Lorenzo y de su cuenta personal, pero al equipo de Damián Ayude no le alcanzó para llegar al empate.

Lo que viene para San Lorenzo y Lanús

San Lorenzo, inmerso en una grave crisis institucional y económica, viajará este lunes a Mendoza para jugar el martes a las 20 ante Gimnasia y Esgrima en lo que será el debut del Lobo como local en Primera División.

Lanús, que el mes próximo jugará la Recopa Sudamericana ante el Flamengo, se medirá el jueves 29 a las 19.15 con Unión de Santa Fe, en el Sur del Gran Buenos Aires.