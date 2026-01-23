Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura: San Lorenzo perdió con Lanús antes de su visita a Gimnasia y Esgrima

San Lorenzo, próximo rival de Gimnasia y Esgrima, tuvo un debut decepcionante en el Torneo Apertura 2026 al perder ante Lanús en condición de local.

Por UNO
En el Nuevo Gasómetro, y con los mendocinos Ignacio Perruzzi y Gastón Hernández como titulares, el Ciclón apenas pudo ilusionarse durante unos minutos después del gol del descuento marcado por Alexis Cuello, de penal.

Previamente, Rodrigo Castillo y el Cali Izquierdoz habían puesto en ventaja al Granate dejó prácticamente definido el encuentro con un golazo de otro mendocino: Marcelino Moreno.

En el final, Cuello hizo el segundo de San Lorenzo y de su cuenta personal, pero al equipo de Damián Ayude no le alcanzó para llegar al empate.

Embed - EL DOBLETE DE CUELLO NO ALCANZÓ Y LANÚS SE LLEVÓ UN PARTIDAZO | San Lorenzo 2-3 Lanús | RESUMEN

Lo que viene para San Lorenzo y Lanús

San Lorenzo, inmerso en una grave crisis institucional y económica, viajará este lunes a Mendoza para jugar el martes a las 20 ante Gimnasia y Esgrima en lo que será el debut del Lobo como local en Primera División.

Lanús, que el mes próximo jugará la Recopa Sudamericana ante el Flamengo, se medirá el jueves 29 a las 19.15 con Unión de Santa Fe, en el Sur del Gran Buenos Aires.

