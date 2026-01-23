Los goles de Lautaro Martínez nunca faltan y sostienen al Inter en lo más alto de la Serie A

Inter perdía 2 a 0 ante Pisa como local, pero con Lautaro Martínez como figura, lo dio vuelta, goleó y se mantiene en la cima de las posiciones en la Serie A de Italia.
Stefano Moreo, con un doblete, adelantó al equipo visitante para ponerse 2 a 0 a los 23', pero la reacción de los dueños de casa fue notable para darlo vuelta con goles del polaco Piotr Zielinski (de penal), Lautaro Martínez y Sebastiano Esposito, a los 39', los 41' y los 47'.
Luego, en la segunda parte, el Inter fue superior y sentenció el resultado final de 6 a 2 con goles de Federico Di Marco, el francés Ange Bonny y el armenio Henrij Mijitaryán.
Con este resultado Inter conserva la punta de la Serie A con 52 puntos en 22 partidos (ganó 17, empató 1 y perdió 4) y una ventaja de 6 unidades sobre el Milan que juega este domingo con la Roma.
Con el gol ante Pisa Lautaro Martínez acumula 20 tantos y 6 asistencias en lo que va de la temporada 2025/26 que culminará con el Mundial.
El Toro lleva 8 goles y un par de asistencias en los últimos 10 partidos de la Serie A y es el líder de la tabla de goleadores con 12 conquistas, superando a Nico Paz (Como) y al estadounidense Cristian Pulisic (Milan) que tienen 8.
Con la camiseta del Inter, el bahiense suma nada menos que 364 encuentros, 169 goles y 54 asistencias.