Los goles de Lautaro Martínez nunca faltan y sostienen al Inter en lo más alto de la Serie A

Con este resultado Inter conserva la punta de la Serie A con 52 puntos en 22 partidos (ganó 17, empató 1 y perdió 4) y una ventaja de 6 unidades sobre el Milan que juega este domingo con la Roma.

Los números exorbitantes de Lautaro Martínez en el Inter

Con el gol ante Pisa Lautaro Martínez acumula 20 tantos y 6 asistencias en lo que va de la temporada 2025/26 que culminará con el Mundial.

El Toro lleva 8 goles y un par de asistencias en los últimos 10 partidos de la Serie A y es el líder de la tabla de goleadores con 12 conquistas, superando a Nico Paz (Como) y al estadounidense Cristian Pulisic (Milan) que tienen 8.

Con la camiseta del Inter, el bahiense suma nada menos que 364 encuentros, 169 goles y 54 asistencias.