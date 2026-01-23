Dos países que viven sobre el desierto compran arena al extranjero por no le es suficiente

Así que vuelven los ojos hacia países como Australia, Vietnam o incluso Canadá, y pagan fortunas por algo que literalmente tienen bajo sus pies. Dos países que podrían cubrir ciudades enteras con su propia arena están conectados por barcos y contratos que traen montañas de tierra desde miles de kilómetros de distancia.

Desierto (2)

En medio del desierto, cada vez elevan más construcciones

Aunque a simple vista parezca que la arena es un recurso inagotable, desiertos, playas, lechos marinos, la arena útil para construcción es una fracción muy pequeña del total disponible. La demanda mundial supera los 50.000 millones de toneladas al año y está impulsada por la urbanización, la infraestructura y proyectos de desarrollo masivo en Asia, África y Medio Oriente

La región del Golfo no solo construye casas, está levantando megaciudades futuristas, turismo de alto nivel y desarrollos que compiten con Occidente

NEOM y The Line en Arabia Saudita, ciudades planificadas con criterios de ingeniería global.

Los rascacielos infinitos de Dubái y Abu Dhabi, estructuras que requieren materiales con especificaciones muy estrictas.

Esos proyectos exigen concreto de alta resistencia y durabilidad que solo puede garantizarse con arena con características granulométricas muy específicas.