Santino Andino ya se entrena en el Panathinaikos: cuándo debutará el Chulu en su nuevo club

Por lo pronto, Andino se sumó a los entrenamientos después de que el plantel retornó desde Budapest donde este jueves empató 1 a 1 con el Ferencvaros por la fecha 7 de la Europa League.

Lo que viene para Santino Andino en el Panathinaikos

El Panathinaikos volverá a jugar este domingo 25 a las 14.30 hora argentina ante el Atromitos, como visitante en Peristeri, por la fecha 18 de la Súper Liga de Grecia en la que el conjunto ateniense marcha 5to. con 25 puntos y vienen de ser goleado (4-0) por el AEK, uno de los punteros.

Andino

Habrá que ver si el técnico decide incluir a Andino en este encuentro o espera hasta el jueves 29 (a las 17) cuando Andino tendrá el primer contacto con los hinchas y el equipo recibirá nada menos que a la Roma en el cierre de la fase liga de la Europa League.

En esa competencia, el Panathinaikos está 19 con 11 puntos y tiene una buena chance de meterse en los playoffs ya que clasifican hasta el puesto 24.