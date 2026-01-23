Santino Andino ya se entrena en el Panathinaikos: cuándo debutará el Chulu en su nuevo club

Tras la presentación, la firma del contrato y todo el protocolo habitual Santino Andino se sumó a los entrenamientos del Panathinaikos y el DT Rafa Benítez evalúa su condición física para establecer la fecha de su debut.
El Chulu hizo la pretemporada aparte del plantel de Godoy Cruz y no juega desde el 15 de noviembre cuando el Tomba empató con Riestra y descendió a la Primera Nacional.
Esa inactividad, además de la adaptación a sus nuevos compañeros, el cambio de vida y lo que significa pasar del verano de Mendoza al invierno en Atenas, forman un combo que seguramente influirá para verlo saltar al campo de juego.
Por lo pronto, Andino se sumó a los entrenamientos después de que el plantel retornó desde Budapest donde este jueves empató 1 a 1 con el Ferencvaros por la fecha 7 de la Europa League.
El Panathinaikos volverá a jugar este domingo 25 a las 14.30 hora argentina ante el Atromitos, como visitante en Peristeri, por la fecha 18 de la Súper Liga de Grecia en la que el conjunto ateniense marcha 5to. con 25 puntos y vienen de ser goleado (4-0) por el AEK, uno de los punteros.
Habrá que ver si el técnico decide incluir a Andino en este encuentro o espera hasta el jueves 29 (a las 17) cuando Andino tendrá el primer contacto con los hinchas y el equipo recibirá nada menos que a la Roma en el cierre de la fase liga de la Europa League.
En esa competencia, el Panathinaikos está 19 con 11 puntos y tiene una buena chance de meterse en los playoffs ya que clasifican hasta el puesto 24.