La posible formación de River para enfrentar a Barracas Central en su estreno en el Torneo Apertura

Todo indicaría que Marcelo Gallardo usaría desde el arranque a los tres refuerzos que llegaron a River. Corren con serias chances Matías Viña (por la dolencia del Huevo Acuña en su pie), Fausto Vera y Aníbal Moreno. Cinco son las bajas que tendrá el Millonario para el estreno ante Barracas Central: Franco Armani (desgarro), Ezequiel Centurión (lesión en la muñeca de la final con Independiente Rivadavia), Marcos Acuña, Fabricio Bustos (fatiga muscular) y Maxi Meza (operado por una avulsión en el tendón rotuliano).

river apertura 2026 River se prepara para su debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central.

Con ese panorama, las dudas del Muñeco pasan por la configuración del mediocampo de River. Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Tomás Galván podrían posicionarse en ese lugar junto a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juanfer Quintero. Además, en ofensiva la incertidumbre pasa por quién acompañará a Sebastián Driussi. Compiten por ese puesto Maxi Salas y Facundo Colidio. Santiago Beltrán será el arquero ante las ausencias de peso de Armani y Centurión.