Ariel Broggi, orgulloso, tras la victoria de Gimnasia y Esgrima: "Vamos a ser un equipo sacrificado, con corazón"

Ariel Broggi destacó el esfuerzo de Gimnasia y Esgrima en el reestreno del Lobo en la Primera División del fútbol profesional luego de 42 años

Por Carolina Quiroga
Gimnasia y Esgrima venció a Central Córdoba en su debut en la Primera División tras 42 años. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima. 

Gimnasia y Esgrima logró un triunfo histórico ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, luego de 42 años fuera de la máxima categoría del fútbol argentino. Con gol de Valentino Simoni, el equipo de Ariel Broggi arrancó con el pie derecho su camino en la Primera División.

Las luces estaban puestas sobre el debutante en Primera División que, luego de 42 años en categorías del ascenso, se plantó ante su rival y superó la prueba de estrenarse de visitante en un territorio complicado como lo es Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. Sobre la presión de ese inicio en la máxima del fútbol argentino, Ariel Broggi aseguró: "No es una presión. Sí, obviamente, el entrar en una categoría nueva es todo nuevo. También dentro del campo de juego para muchos de los chicos es todo nuevo. Creo que siete de los jugadores que entraron en campo no habían jugado en Primera División todavía".

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, se mostr&oacute; feliz por el triunfo ante Central C&oacute;rdoba en Primera Divisi&oacute;n. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.&nbsp;

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, se mostró feliz por el triunfo ante Central Córdoba en Primera División. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.

En ese sentido, el entrenador de Gimnasia y Esgrima mostró su orgullo por el sacrificio demostrado por sus dirigidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero. "Bien por estos chicos que hicieron un esfuerzo grande y nos pudimos llevar el triunfo de una cancha muy difícil. Es una cancha difícil, un equipo que ya viene de hace rato teniendo buenas campañas; nosotros recién ascendidos, me parece que hay que valorar mucho este triunfo", expresó Broggi.

Ariel Broggi y su plan de que Gimnasia y Esgrima sea un equipo con carácter

Por otra parte, el DT de Gimnasia y Esgrima se refirió al proceso que atravesó el grupo de ir amalgamándose entre los jugadores que se quedaron del equipo campeón y los nuevos que fueron llegando para aportar a este renovado Lobo. "Somos un equipo y un grupo en construcción. No tuvimos mucho tiempo de poder construir un equipo. Seguramente a lo largo de los partidos nos iremos sintiendo cada vez mejor. Cuando nos completemos seguramente seremos más competitivos aún de lo que fuimos hoy", señaló Broggi.

Luciano Cingolani tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima en su debut en Primera Divisi&oacute;n. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.&nbsp;

Luciano Cingolani tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima en su debut en Primera División. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.

"Nosotros vamos a ir todos los partidos así. Va a ser así. Vamos a ser un equipo 'rompe pelotas', un equipo sacrificado, un equipo que tiene corazón. A veces jugaremos un poquito mejor, a veces jugaremos un poquito peor, pero siempre ese sacrificio va a estar. Muchos de los chicos hicieron un gran esfuerzo. También hacía calor, jugar 90 minutos... me parece que hay que agradecer a estos chicos el sacrificio", agregó Ariel Broggi en cuanto a la idea que tiene en mente de lo que puede ser Gimnasia y Esgrima.

