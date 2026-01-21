Ariel Broggi está listo para el debut de Gimnasia y Esgrima: novedades, mercado de pases y posibles capitanes

Broggi Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

El mercado de pases de Gimnasia y Esgrima desde los ojos de Ariel Broggi

Doce son los refuerzos que abrochó hasta el momento Gimnasia y Esgrima en este mercado de pases. La sensación de Ariel Broggi es de conformidad a una semana casi del cierre del libro. "Junto al presidente, a Joquin (Sastre) seguimos trabajando porque tenemos que completarnos. Se está haciendo un trabajo muy grande, el mercado no está fácil, a los equipos les está costando reforzarse. Entonces, dentro de ese contexto, hemos traído buenos jugadores y estamos trabajando para terminar de completarnos y terminar de armar un plantel competitivo", expresó el entrenador de Gimnasia a Radio Nihuil.

"Los perfiles que hemos ido a buscar son chicos que han tenido minutos en Reserva o en Primera. Y después, otro tipo de jugadores que no tenían muchos minutos en sus clubes y nosotros podemos llegar a darles importancia dentro del grupo y prepararlos de la mejor manera para que vuelvan a tener protagonismo", agregó sobre los fichajes del mensana en esta ventana de verano.

gimnasia 2 Gimnasia y Esgrma se prepara para el debut en Primera División. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

Por otra parte, el DT aludió a los futbolistas del equipo campeón que se quedaron para afrontar la temporada en Primera División. Sobre qué rol tendrán en el equipo, Ariel Broggi reflexionó: "Mi forma de pensar es que todos los que están dentro del plantel pueden jugar. Yo no pienso en los jugadores como recambio, suplente o titular. Lo más sano dentro de un grupo es competir todos los días para poder jugar. Después uno obviamente decide poner once dentro del campo pero sabiendo que, dentro del mismo partido o en otro partido, todos pueden jugar. Nosotros les damos las herramientas y los preparamos a todos de la mejor manera".

En cuanto al esquema o aspectos para tener en cuenta en la partida en Primera División, Ariel Broggi opinó: "Más allá de tener un esquema favorito, depende mucho de los momentos de cada jugador, de lo que puede ser el rival. EStratégicamente podemos cambiar, no me gusta casarme con un sistema pese a que tengo preferencias. La respuesta de los jugadores es lo que va a ser en definitiva de mi preferencia para el equipo. Evaluaremos en cada momento".

Por último, el DT de Gimnasia y Esgrima respondió respecto de quién portará la cinta de capitán este torneo. Si bien Diego Mondino -capitán de año pasado- aún está en el plantel, el entrenador dejó abierta la puerta a la alternancia de ese rol. "Vamos a ver. Hay capitanes que, más allá de llevar la cinta tienen mucha referencia en el grupo como lo son Diego (Mondino), César (Rigamonti), Fermín (Antonini), son gente importante. También Facundo Lencioni, que más allá de su juventud ha ganado mucha injerencia en el grupo. Iremos viendo de acuerdo cómo salgan los once".