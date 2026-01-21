Gimnasia y Esgrima sumó un jugador paraguayo previo a su debut ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima presentó un nuevo refuerzo antes su debut histórico en la Primera División del fútbol argentino que será ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.
Gimnasia y Esgrima presentó un nuevo refuerzo antes su debut histórico en la Primera División del fútbol argentino que será ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.
El equipo de Ariel Broggi tendrá su estreno este jueves 22 desde las 22.15, el estadio Madre de Ciudades y con TV por ESPN Premium.
Previamente, el conjunto blanquinegro anunció en sus redes el arribo de Blas Armoa, volante que llega proveniente desde Tigre.
La nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima tiene 25 años, surgió en Sportivo Luqueño en su país y también jugó en México para FC Juárez.
César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz o Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Nicolás Ferreyra, serían los once para iniciar el debut.
El Lobo viajará este miércoles por la tarde en un vuelo chárter a Santiago del Estero y el viernes al mediodía regresará para preparar su primer partido en el estadio Víctor Legrotaglie, que será el martes 27 a las 20 frente a San Lorenzo.