Gimnasia y Esgrima sumó un jugador paraguayo previo a su debut ante Central Córdoba en Santiago del Estero

La nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima tiene 25 años, surgió en Sportivo Luqueño en su país y también jugó en México para FC Juárez.

Las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima

Juan Pablo Álvarez (volante externo)

Julián Ceballos (volante)

Valentino Simoni (delantero)

Santiago Rodríguez (delantero)

Tomás Ortiz (volante mixto)

Santiago Roggero (arquero)

Nicolás Linares (volante ofensivo)

Ezequiel Muñoz (defensor central)

Esteban Fernández (mediocentro ofensivo)

Juan José Franco (lateral derecho)

Luciano Paredes (lateral derecho)

Blas Armoa (volante)

Ignacio Sabatini (delantero)

Los 11 de Ariel Broggi para el debut de Gimnasia y Esgrima frente a Central Córdoba

César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz o Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Nicolás Ferreyra, serían los once para iniciar el debut.

El Lobo viajará este miércoles por la tarde en un vuelo chárter a Santiago del Estero y el viernes al mediodía regresará para preparar su primer partido en el estadio Víctor Legrotaglie, que será el martes 27 a las 20 frente a San Lorenzo.